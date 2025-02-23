В Германии проходят парламентские выборы. Какие партии пройдут народный контроль, пока точно не известно. Есть лишь предварительные данные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, кажется, реальным победителем станет американская компания «БлэкРок». Фридрих Мерц, лидер ХДС/ХСС, при любом исходе станет главой правящей коалиции. А в политику Мерц вернулся прямо из кресла совета директоров «БлэкРок – Германия», то есть из подразделения американского фонда, который управляет ключевыми активами в Украине.

Именно поэтому, даже несмотря на приход Трампа, Мерц яростно настаивает на поддержке Киева и обещает передать ему дальнобойные ракеты «Таурус», чего даже Шольц не делал. Видимо, так хочет Демпартия США и «БлэкРок». Поэтому трамповская администрация в лице вице-президента Вэнса пыталась вмешаться в выборы на стороне евроскептиков – «Альтернативы для Германии». Но это ничего не дает, потому что ни одна из немецких партий не хочет вступать в коалицию с АдГ, а набрать в парламентской республике более 50 % голосов нереально. Поэтому ситуация по Украине останется без изменений. Более того, в свете угроз Трампа, скорее всего, именно Германия будет финансировать последние месяцы войны.