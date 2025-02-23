Кто такой Мерц, которого признают фаворитом на пост канцлера Германии?
В Германии проходят парламентские выборы. Какие партии пройдут народный контроль, пока точно не известно. Есть лишь предварительные данные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но, кажется, реальным победителем станет американская компания «БлэкРок». Фридрих Мерц, лидер ХДС/ХСС, при любом исходе станет главой правящей коалиции. А в политику Мерц вернулся прямо из кресла совета директоров «БлэкРок – Германия», то есть из подразделения американского фонда, который управляет ключевыми активами в Украине.
Именно поэтому, даже несмотря на приход Трампа, Мерц яростно настаивает на поддержке Киева и обещает передать ему дальнобойные ракеты «Таурус», чего даже Шольц не делал. Видимо, так хочет Демпартия США и «БлэкРок».
Поэтому трамповская администрация в лице вице-президента Вэнса пыталась вмешаться в выборы на стороне евроскептиков – «Альтернативы для Германии». Но это ничего не дает, потому что ни одна из немецких партий не хочет вступать в коалицию с АдГ, а набрать в парламентской республике более 50 % голосов нереально. Поэтому ситуация по Украине останется без изменений. Более того, в свете угроз Трампа, скорее всего, именно Германия будет финансировать последние месяцы войны.
Как бы ни распределились голоса, у власти останутся примерно те же лица: СДПГ и «зеленые», к которым добавится ХДС-ХСС, и сменится главное действующее лицо. По предварительным оценкам, голоса в будущей коалиции распределяются 30-15-13 %, чего хватит для формирования правительства.
Но при этом, как можно посчитать, мнение более 40 % немцев учитываться не будет. Это и есть та самая модель европейской демократии, которую критиковал Вэнс – голосование есть, а смены курса нет. Вот такие выборы нынче в оплоте либеральной демократии.