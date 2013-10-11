Геронтолог: Человек, следящий за своим здоровьем, может прожить 100-110 лет. Выше этой планки пока невозможно

Как говорится, возраст – не порок, и начинаешь это понимать только тогда, когда все чаще переступаешь этот возрастной порог. И поговорить о возрасте и о людях в возрасте пришел в студию «Утро» на СТВ заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования Александр Байда.

Давайте сначала разберемся, что такое геронтология и гериатрия, чем отличаются и как воздействуют на человека.

Александр Байда, заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Известно, что геронтология – наука, которая занимается изучением процессов старения. Это естественный процесс настолько объемный и богатый, что возникла необходимость в создании целой науки, которая занимается изучением процессов старения. И главная задача – разработка методов, которые могли бы повлиять на этот процесс. А гериатрия – это часть геронтологии. Эта наука занимается разработкой методов лечения больных пожилого возраста.

Мы все знаем, что старение – это естественный процесс нашего организма. А если какие-то основные причины старения?

Александр Байда:

Можно сказать, что это уже запрограммировано в эволюции, в природе человека. Есть такое понятие – запрограммированный апоптоз, самоликвидация клетки. В каждой клетке существует заранее запрограммированные механизмы, которые определяют период её жизни.

Есть такое мнение, что организм начинает стареть в 27 лет, это так? Когда нужно озаботиться проблемой старения?

Александр Байда:

Некоторые считают, что старение начинается с 14-летнего возраста, некоторые – с 4-летнего. Но я думаю, что нам не надо особо акцентировать внимание на этом. Важнее, как сохранить здоровую физическую форму, ясный ум и мышление. Этим надо заниматься, чтобы не ждать старость, а к ней готовиться.

Вот вы сказали по поводу умственного старения. А что насчет болезни Альцгеймера? Говорят, что, чем умнее и интеллектуальнее человек, тем меньше вероятность заболевания этой болезнью.

Александр Байда:

Совершенно верно. Люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, намного дольше сохраняют свой интеллектуальный статус и намного меньше подвержены проблемам старческого слабоумия.

Может, это зависит еще от биологического возраста? Он вообще может передаваться наследственно?

Александр Байда:

Да, конечно. Биологический возраст определяется совокупностью многих факторов, в том числе экологией, питанием и образом жизни. И человек проживет дольше, если будет вести здоровый образ жизни. И за этой фразой очень многое скрывается, потому что не каждый сможет его соблюдать.

Что касается возрастных рамок. У нас порогом считается 100 лет. Вот в Беларуси много столетних долгожителей?

Александр Байда:

По статистическим данным за 2012 год, в нашей стране более 500 человек, у которых столетний рубеж. И 90-летний перешагнуло только 25 тысяч человек.

Как вот все-таки понять, надо быть человеком, активно ведущим здоровый образ жизни, или просто поселиться в деревне на натуральных продуктах и заниматься физически тяжелым трудом?

Александр Байда:

Если просто поселиться в деревне, то это еще не значит, что на вас сразу свалится обилие натуральных продуктов. И потом, в деревне не больше долгожителей, чем в городах. По статистике, в городах больше людей, которые достигли внушительного пожилого возраста. Почему так? Потому, что у городских более щепетильное отношение к самим себе. У их есть возможность вести здоровый образ жизни, не трудясь над выращиванием тех же самых натуральных продуктов. И доступность медицины тоже считается.

Ученые-геронтологи бьются над замедлением процессов старения, и медикаментозное есть какие-то продвижения. К примеру, лечение стволовыми клетками. Насколько это все правдиво?

Александр Байда:

Я должен сказать, что, не смотря на многочисленные разработки, которые проводились и проводятся сейчас, у нас нет абсолютно безопасных и эффективных препаратов, которые являются безопасными.

Давайте поговорим про наших белорусских пенсионеров. Где-то в мире постоянно повышают пенсионный возраст, и это говорит о том, что человек начинает стареть медленнее. Вот как вы оцениваете состояние людей, достигших пенсионного возраста? И какие болезни чаще всего накапливают наши люди?

Александр Байда:

К 60 годам, действительно, у человека накапливается ряд заболеваний, и это одна из проблем геронтологии. Особенно, когда наблюдается несколько болезней: сердечно-сосудистая патология, ишемическая болезнь, стенокардия, артериальная гипертензия, болезни опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, урологические, эндокринологические. С этими нам приходится чаще всего встречаться.

У нас в стране есть гериатрическая служба и гериатрические кабинеты. Насколько наши пенсионеры осведомлены об этом? И правда ли, что консультацию можно получить по скайпу?

Александр Байда:

Наши пенсионеры хорошо осведомлены о работе гериатрических кабинетов, которые существуют практически в каждых поликлиниках. Считается, что врач-гериатр должен иметь более широкий взгляд на проблемы со здоровьем, чем обычный участковый врач. По поводу скайпа. Для наших пациентов это наиболее актуально, потому что не все могут прийти к врачу из-за проблем с суставами или по каким-либо другим причинам. Но пожилые люди, к сожалению, пользуются данной услугой крайне мало из-за боязни компьютера, если можно так выразиться.

А вот если бы человек соблюдал все правила, вел здоровый образ жизни, внимательно относился бы к себе и окружающим, то сколько бы он прожил?

Александр Байда, заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Считается, что реальный уровень 100-110 лет. Выше этой планки пока прожить невозможно.