Собственная скорая помощь появилась в 14-й центральной районной поликлинике Минска

Новости Беларуси. Нововведения в системе здравоохранения. Собственная скорая помощь появилась в 14-й районной поликлинике. Неотложная помощь берет на себя вызовы к пациентам с явными признаками ОРВИ. Также бригада медиков выедет к онкологическим больным при ухудшении самочувствия.

Учитывая ограниченный район обслуживания поликлиники, скорая прибудет на дом быстрее обычного. Неотложка облегчит работу службы скорой помощи, которая занимается экстренными и более сложными вызовами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Колюпанова, заместитель главного врача медицинской части 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района:

Данный вид помощи чем хорош? До пациентов, во-первых, доезжает быстрее бригада скорой помощи. Так как это наш сотрудник, он может ознакомиться с медицинской документацией, также экстренно передать какую-то информацию по приезду на базу.