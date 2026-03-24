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Новости по тегу #Вирусные заболевания

В Беларуси уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 19%
24 марта 2026 10:45

В Беларуси уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 19%

Меры профилактики ОРИ усилили в медучреждениях Минской области
26 февраля 2026 14:03

Меры профилактики ОРИ усилили в медучреждениях Минской области

В Беларуси ожидается рост числа заболевших респираторными инфекциями
27 января 2026 17:44

В Беларуси ожидается рост числа заболевших респираторными инфекциями

Чем привиться в этот эпидсезон? Поговорили о вакцинах с экспертом
05 октября 2025 17:19

Чем привиться в этот эпидсезон? Поговорили о вакцинах с экспертом

Бытует мнение, что белорусы стали болеть чаще – так ли это на самом деле, рассказала эпидемиолог
05 октября 2025 17:17

Бытует мнение, что белорусы стали болеть чаще – так ли это на самом деле, рассказала эпидемиолог

Грипп, ОРВИ и «Стратус»: реальная угроза или сезонная норма? Интервью с экспертом
05 октября 2025 17:16

Грипп, ОРВИ и «Стратус»: реальная угроза или сезонная норма? Интервью с экспертом

Опасен ли новый штамм коронавируса «Стратус»? Рассказываем, как защитить себя в сезон болезней
01 октября 2025 18:03

Опасен ли новый штамм коронавируса «Стратус»? Рассказываем, как защитить себя в сезон болезней

В США количество заболевших и погибших от кори в 2025 году превысило показатели прошлых лет
31 марта 2025 06:27

В США количество заболевших и погибших от кори в 2025 году превысило показатели прошлых лет

Белорусская реакция на ковид была верной! Правда о коронавирусе – спустя пять лет
17 декабря 2024 17:28

Белорусская реакция на ковид была верной! Правда о коронавирусе – спустя пять лет

Конгресс США признал, что маски и локдауны во время пандемии были политически спланированными
06 декабря 2024 18:57

Конгресс США признал, что маски и локдауны во время пандемии были политически спланированными

Около 420 тысяч минчан планируют привить от сезонных заболеваний
30 сентября 2024 17:40

Около 420 тысяч минчан планируют привить от сезонных заболеваний

Как быстро вылечить ОРВИ? Советы от врача-терапевта
21 сентября 2024 12:52

Как быстро вылечить ОРВИ? Советы от врача-терапевта