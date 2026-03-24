Новости по тегу #Вирусные заболевания

В стране работают свыше 70 лабораторий, которые выявляют ДНК-возбудитель в течение 2 часов.
В поликлинике Червенской центральной районной больницы потоки пациентов разделены. Прием людей с признаками ОРИ ведется отдельно.
Отдельное внимание в Беларуси уделили прививочной кампании. Она охватила уже более 1 миллиона белорусов, из них – свыше 256 тысяч детей. Медики призывают при появлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться к врачу.
«В начале следующей недели с лабораторного контроля выходит вакцина «Гриппол плюс» российского производства, которая закуплена для проведения вакцинации на бесплатной основе».
«В стране ежегодно в сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями переболевает ОРВИ до 40 % населения».
Угрожает ли нам новая пандемия, какие вирусы особенно активны в этом году и что с вакцинами? Об этом и не только мы поговорили с эпидемиологом Вероникой Высоцкой.
Пока в поликлиниках вакцинируют против COVID-19, прививки от которого перешли в разряд сезонных. А уже со следующей недели начнут прививать и от гриппа французским и российским препаратом на выбор.
Зафиксированы два летальных исхода – первые за десятилетие.
Белорусский подход оправдался и с точки зрения реального сектора экономики: мы не останавливали производства.
Доклад под названием «Извлеченные уроки и путь вперед» выпустил спецкомитет по коронавирусной пандемии при Конгрессе США. Двухлетнее расследование завершилось, а его итоги уместились в отчете на 520 страниц.
В списке – наиболее уязвимые группы населения. В первую очередь это дети, а еще люди с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники.
ОРВИ представляет угрозу для нашего здоровья, поэтому важно принимать необходимые меры профилактики и лечения.
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