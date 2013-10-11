Прямой эфир

Врач-офтальмолог: «Среди работающего населения Беларуси главной проблемой является близорукость и компьютерный синдром»

11 октября 2013 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

10 октября – Всемирный день зрения. И хочется верить, что телезрители видят календарь с максимального расстояния и у большинства зрение единица. Для тех, у кого нет этой остроты зрения, в студии программы «Утро» на СТВ врач-офтальмолог – Татьяна Яшкина.

Какие проблемы со зрением распространены среди белорусов?

Татьяна Яшкина, врач-офтальмолог:
На настоящее время среди работающего населения Беларуси главной проблемой является близорукость, или миопия, и компьютерный синдром.

Очки или линзы? Что советует современная офтальмология?

Татьяна Яшкина:
Любой близорукий человек или человек, плохо видящий, может пользоваться и очками, и контактными линзами. Линзы наиболее предпочтительны у лиц определенной профессии. Например, спортсменов. А также у деток, у которых наблюдается прогрессирующая близорукость.

Говорят, что очки надо брать более резкие, чем линзы?

Татьяна Яшкина:
Это не так. Просто контактные линзы надеваются непосредственно на глаз, и поэтому всегда немножко меньше в диоптрийности, чем очки.

А как долго можно носить линзы? Ведь ходит слух, что они могут истощить роговицу глаза.

Татьяна Яшкина:
Нет, это не правда. Обычная мягкая контактная линза носится от 8 до 12 часов. Единственное, при перенашивании линз может наблюдаться затуманивание зрения, вырастание лимбальных сосудов.

Если в период работы возникло ощущение, что зрение ухудшилось? Что делать в таких случаях?

Татьяна Яшкина:
Нагрузку на глаза надо немного уменьшить. Надо понимать, что компьютер, планшет, мобильный телефон, книга требуют постоянной работы глаз. В период отдыха нужно не забывать делать двигательные упражнения для глаз. Это улучшает обменные процессы и расслабляет рабочую мышцу.

Скажите, а насколько безопасна сегодня лазерная коррекция зрения?

Татьяна Яшкина, врач-офтальмолог:
Она широко сейчас используется. И это безопасный метод, который даст вам возможность хорошо видеть без очков и контактных линз.

# Полезные советы # Здоровье # Татьяна Яшкина

Другие новости рубрики

Все новости
Геронтолог: Человек, следящий за своим здоровьем, может прожить 100-110 лет. Выше этой планки пока невозможно
11 октября 2013 08:14

Геронтолог: Человек, следящий за своим здоровьем, может прожить 100-110 лет. Выше этой планки пока невозможно

Белорусские ученые работают над созданием медицинских препаратов против СПИДа
10 октября 2013 15:53

Белорусские ученые работают над созданием медицинских препаратов против СПИДа

Как по месту работы получить льготную путевку на оздоровление ребенка ?
10 октября 2013 14:31

Как по месту работы получить льготную путевку на оздоровление ребенка ?