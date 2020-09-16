В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?
Новости Беларуси. В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Минздраве.
Привить планируют порядка 40 % населения. Рассчитывать на бесплатную прививку могут люди из группы риска: имеющие хронические заболевания, пожилые, а также учителя, воспитатели, военные, сотрудники системы МВД и МЧС.
В состав вакцины входят наиболее распространенные вирусы гриппа. Платная вакцина поступит в лечебные учреждения позже.
Отметим, защита от гриппа формируется через месяц после прививки и сохраняется на протяжении года. Важно, чтобы в момент вакцинации человек был здоров.
Инна Карабан, начальник отдела Министерства здравоохранения Беларуси:
Для вакцинации за счет средств бюджета, как республиканского, так и местного, закуплена вакцина российского производства «Гриппол плюс». Мы ей пользуемся уже на протяжении многих лет. Она зарекомендовала себя как достаточно эффективная вакцина, она хорошо переносится как взрослыми, так и детьми.
Для оказания платных услуг будут закуплены вакцины «Ваксигрипп Тетра», «Ультрикс», «Инфлювак».
Все вакцины при поступлении в нашу страну проходят контроль безопасности и качества. Поэтому при проведении вакцинации допущены те вакцины, которые эффективно прошли этот контроль.
По данным Минздрава, в 2019 году вакцинация позволила предотвратить 140 тысяч случаев заболеваний гриппом.