В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?

Новости Беларуси. В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Минздраве.

Привить планируют порядка 40 % населения. Рассчитывать на бесплатную прививку могут люди из группы риска: имеющие хронические заболевания, пожилые, а также учителя, воспитатели, военные, сотрудники системы МВД и МЧС.