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В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?

16 сентября 2020 08:35
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Новости Беларуси. В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Минздраве.  

Привить планируют порядка 40 % населения. Рассчитывать на бесплатную прививку могут люди из группы риска: имеющие хронические заболевания, пожилые, а также учителя, воспитатели, военные, сотрудники системы МВД и МЧС.  

В состав вакцины входят наиболее распространенные вирусы гриппа. Платная вакцина поступит в лечебные учреждения позже.  

В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?-1

Отметим, защита от гриппа формируется через месяц после прививки и сохраняется на протяжении года. Важно, чтобы в момент вакцинации человек был здоров.   

В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?-4

Инна Карабан, начальник отдела Министерства здравоохранения Беларуси:  
Для вакцинации за счет средств бюджета, как республиканского, так и местного, закуплена вакцина российского производства «Гриппол плюс». Мы ей пользуемся уже на протяжении многих лет. Она зарекомендовала себя как достаточно эффективная вакцина, она хорошо переносится как взрослыми, так и детьми.

Для оказания платных услуг будут закуплены вакцины «Ваксигрипп Тетра», «Ультрикс», «Инфлювак».  

Все вакцины при поступлении в нашу страну проходят контроль безопасности и качества. Поэтому при проведении вакцинации допущены те вакцины, которые эффективно прошли этот контроль.  

В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?-7

По данным Минздрава, в 2019 году вакцинация позволила предотвратить 140 тысяч случаев заболеваний гриппом.  

# Прививки # Здоровье # Инна Карабан # Фотофакт

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