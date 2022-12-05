В какой стране самая высокая смертность от рака и почему? Рассказываем в международном обзоре
Обсудим болезнь, которая так или иначе касалась многих, – это страшный диагноз рак. Он вызывает шок, даже если выявляется у знакомых, не говоря о близких или самом человеке. Болезнь коварна тем, что зачастую протекает бессимптомно, поэтому главным оружием онкологов остается скрининг – своевременное обследование и выявление рака на ранних стадиях. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Мы подготовили небольшой международный обзор о том, какие результаты по борьбе с онкологическими заболеваниями у врачей в разных странах мира.
За последние 10 лет в мире заболеваемость раком выросла на 33 %. Где больше всего случаев заражения и в какой стране самая высокая смертность? В статистике Международного агентства по изучению рака. Так, по числу новых случаев заболевания за год первая в мире Австралия. Там на 100 тысяч человек приходится 468 заболевших. Затем Новая Зеландия, Ирландия и Венгрия. На пятом месте Штаты. Следом за ними представительницы Европы: Бельгия и Франция.
По мнению экспертов, сегодня рак излечим, но только при своевременном выявлении патологии. Например, с помощью анализа крови. В противном случае бороться с болезнью будет труднее. Так, в Монголии за год 176 человек умерли от рака из расчета на 100 тысяч населения. На втором месте находится Сербия, а на третьем – Венгрия. Сразу за ней ее европейские коллеги: Словакия, Польша и Румыния. При этом в ряде случаев причина такой статистике – позднее выявление. Еще один фактор – это приоритетность научных исследований в той или иной стране. Их фокус в последние годы неожиданно сместился на коронавирус, отодвинув проблему патологий на второй план.
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