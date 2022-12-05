В какой стране самая высокая смертность от рака и почему? Рассказываем в международном обзоре

Обсудим болезнь, которая так или иначе касалась многих, – это страшный диагноз рак. Он вызывает шок, даже если выявляется у знакомых, не говоря о близких или самом человеке. Болезнь коварна тем, что зачастую протекает бессимптомно, поэтому главным оружием онкологов остается скрининг – своевременное обследование и выявление рака на ранних стадиях. Об этом поговорили в программе « Большой город » на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Мы подготовили небольшой международный обзор о том, какие результаты по борьбе с онкологическими заболеваниями у врачей в разных странах мира.

За последние 10 лет в мире заболеваемость раком выросла на 33 %. Где больше всего случаев заражения и в какой стране самая высокая смертность? В статистике Международного агентства по изучению рака. Так, по числу новых случаев заболевания за год первая в мире Австралия. Там на 100 тысяч человек приходится 468 заболевших. Затем Новая Зеландия, Ирландия и Венгрия. На пятом месте Штаты. Следом за ними представительницы Европы: Бельгия и Франция.