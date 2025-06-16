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Пляжи и места массового отдыха готовы к летнему сезону 2025 года

16 июня 2025 06:28
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Как только погода позволяет, берега озер, рек и водохранилищ заполняют любители поплавать и позагорать. С каждым годом пляжи приобретают все более цивилизованный вид. Дело не ограничивается очисткой воды или подсыпкой берегов. Современное место отдыха у воды уже обязательно с деревянной беседкой, шезлонгами и зонтиками, которые защитят от палящего солнца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пляжи и места массового отдыха готовы к летнему сезону 2025 года-2

Дополнительно устанавливают душевые, кабинки для переодевания, игровые комплексы для детей. Не менее важна хотя бы минимальная пляжная инфраструктура. Из обязательного – наличие питьевой воды. Все это – комфорт отдыхающих. А обеспечить его – задача местных властей. Так, на балансе «Минскзеленстроя» – 20 пляжей.

Пляжи и места массового отдыха готовы к летнему сезону 2025 года-4

Марина Макарова, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минскзеленстрой»:
Был проведен целый комплекс мероприятий. Это демонтаж старого, установка нового оборудования. Это покраска пляжного оборудования, уже существующего на пляжах. Текущий ремонт подъездных дорог, стоянок, плиточного покрытия, подсыпка береговой линии песком первого класса.

Пляжи и места массового отдыха готовы к летнему сезону 2025 года-6

Наталья Алейникова, начальник отдела контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Каждую неделю, а то и чаще, в зависимости от того, какая будет погода. Если будет тепло, значит и чаще. Инспектора наших районных инспекций будут выезжать и контролировать, правильно ли отдыхают люди на природе. Не зря уже не первый год в Республике Беларусь Минприроды объявляется акция «Отдых без вреда природе».

В 2025 году в стране определено около полутысячи мест массового отдыха, большинство оборудовано детскими купальнями. На территориях вблизи водоемов дежурят без малого 300 спасательных постов и станций.

# Водоемы Беларуси # Наталья Алейникова # Марина Макарова

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