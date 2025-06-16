Орбан выступил против инициативы Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей к 2027-му

Премьер-министр Венгрии заявил о готовности к жесткому противостоянию с Еврокомиссией по вопросу отказа от российских энергоносителей. Виктор Орбан призвал Брюссель не вмешиваться в формирование национальной энергетической политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 16 июня в Люксембурге начнутся «серьезные баталии» по этому поводу на встрече министров энергетики ЕС. По предварительной информации, они намерены обсудить инициативу Еврокомиссии о полном запрете на импорт российской нефти, газа и ядерного топлива до конца 2027 года. Известно, что Венгрия и Словакия собираются блокировать эти планы. Ведь замена существующих источников энергии обернется огромными коммунальными счетами для граждан.