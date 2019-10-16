В Беларуси появился кабинет по лечению хронической боли

16 октября отмечается Всемирный день анестезиологии. Есть мнение, что только определённое количество анестезии можно в год переносить человеку. Так ли это?

Ольга Светлицкая, врач-анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО:

Вообще, в нашей специальности избавляемся от слова «наркоз». Это общая анестезия. Я бы сказала, что если вам надо провести анестезию, ее нужно провести столько раз, сколько надо. Боль в 21 веке, тем более, в нашей стране терпеть не нужно. Всегда найдутся специалисты, которые помогут справиться с болью.

Мы даже стали развиваться больше: у нас появился первый в стране кабинет по лечению хронической боли. В ряде стран за рубежом, вот в Америке, есть целые институты по лечению боли. Ведь хронические боли очень мучают людей, на самом деле. Боль, которая появляется, очень серьезно нарушает качество жизни человека. Боль терпеть не надо, с болью надо разбираться. Это либо признак заболевания – если заболевание установили, то нужно помочь человеку справиться, улучшить его качество жизни. Вот этим мы и занимаемся. А насчет методов не беспокойтесь. Мы на страже вашего здоровья!