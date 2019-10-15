«Завтрак должен быть высоко белковым»: что съесть утром?

Должны ли в рационе присутствовать куриные яйца?

Марта Марудова, диетолог:

Куриные яйца – прекрасный продукт с некоторыми оговорочками, потому что они входят в топ-8 самых сильных аллергенов, нужно с осторожностью их использовать в детском рационе и людям со склонностью к аллергии. В яйцах есть нюансы в виде холестерина и жирности, поэтому яйца – прекрасный продукт, но с пониманием того, что нужно их дозировать.

В Минске появилось кафе, где ассортимент составляют только блюда и напитки с содержанием куриных яиц.

Марта Марудова:

С удовольствием бы попробовала!

У нас здесь кофе с яйцом. Что скажете?

Марта Марудова:

Нормально. Можно брать. При том, что мы добавляем сюда белок, мы понимаем, что это уже еда.