«Завтрак должен быть высоко белковым»: что съесть утром?

Должны ли в рационе присутствовать куриные яйца?
Марта Марудова, диетолог:
Куриные яйца – прекрасный продукт с некоторыми оговорочками, потому что они входят в топ-8 самых сильных аллергенов, нужно с осторожностью их использовать в детском рационе и людям со склонностью к аллергии. В яйцах есть нюансы в виде холестерина и жирности, поэтому яйца – прекрасный продукт, но с пониманием того, что нужно их дозировать.
В Минске появилось кафе, где ассортимент составляют только блюда и напитки с содержанием куриных яиц.
Марта Марудова:
С удовольствием бы попробовала!
У нас здесь кофе с яйцом. Что скажете?
Марта Марудова:
Нормально. Можно брать. При том, что мы добавляем сюда белок, мы понимаем, что это уже еда.