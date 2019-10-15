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«Завтрак должен быть высоко белковым»: что съесть утром?

15 октября 2019 07:09
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Должны ли в рационе присутствовать куриные яйца?

Марта Марудова, диетолог:
Куриные яйца прекрасный продукт с некоторыми оговорочками, потому что они входят в топ-8 самых сильных аллергенов, нужно с осторожностью их использовать в детском рационе и людям со склонностью к аллергии. В яйцах есть нюансы в виде холестерина и жирности, поэтому яйца прекрасный продукт, но с пониманием того, что нужно их дозировать.

В Минске появилось кафе, где ассортимент составляют только блюда и напитки с содержанием куриных яиц.

Марта Марудова:
С удовольствием бы попробовала!

У нас здесь кофе с яйцом. Что скажете?

Марта Марудова:
Нормально. Можно брать. При том, что мы добавляем сюда белок, мы понимаем, что это уже еда.

«Завтрак должен быть высоко белковым»: что съесть утром?-1

У нас здесь сосиска в тесте из яйца и булка на цельнозерновом кукурузном тесте с яйцом.

Марта Марудова:
Хорошо. В булке есть кусочки курицы, яйцо, зелень, томат и достаточно плотное тесто. Сосиска тоже классная.

«Завтрак должен быть высоко белковым»: что съесть утром?-4

Завтрак должен быть высоко белковым, насыщать энергией и давать силы дотянуть до обеда, поэтому такой завтрак, на мой взгляд, прекрасно!

Сколько калорий в таком завтраке?

Марта Марудова:
Если мы берем со всем и с булкой, то 350 ккал не меньше, это не супер низкокалорийный, но для завтрака это вполне себе удобоваримо.

«Завтрак должен быть высоко белковым»: что съесть утром?-7

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Еда

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