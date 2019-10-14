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«Многие любят использовать кофе-скраб – этого делать не нужно». Как правильно ухаживать за телом осенью?

14 октября 2019 09:19
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Ежедневный уход за кожей тела требует не меньше внимания, чем за лицом. Именно такого мнения придерживается Татьяна. Женщина каждое утро начинает с контрастного душа и тщательного увлажнения. На бьюти-средства не жалеет ни времени, ни денег.

Татьяна Курносенко, посетительница салона красоты:
Для меня идеальный вариант, когда я раз в неделю делаю то, что мне необходимо. Это обязательно массаж тела, я снимаю негатив, переживания, и я могу расслабиться в этот момент.

«Многие любят использовать кофе-скраб – этого делать не нужно». Как правильно ухаживать за телом осенью? -1

Юлия Самусенко, корреспондент:
Ежедневный уход за телом состоит из нескольких этапов: это обязательно очищение, увлажнение и питание.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить упругость и молодость тела. Важно на этапе очищения подбирать правильные средства, обращать внимание на состав и избегать очень горячего душа – это пересушивает кожу. А вот теплая ванна, наоборот, полезна для здоровья: улучшает кровообращение, снимает усталость мышц, помогает справиться с симптомами надвигающейся простуды и способствует здоровому сну.

Александра Переверзева, косметолог:
Обращайте внимание на то, чтобы в составе была гиалуроновая кислота это отличный увлажняющий фактор. Желательно избегать, чтобы в составе средств для тела не было агрессивных компонентов. Они не должны быть спиртосодержащими, не должно быть силиконов и парабенов.

«Многие любят использовать кофе-скраб – этого делать не нужно». Как правильно ухаживать за телом осенью? -4

Также в уходе за телом специалисты рекомендуют два-три раза в неделю использовать скраб. Он выполняет сразу несколько задач: удаляет ороговевшие частички с поверхности кожи, делая ее гладкой, улучшает кровообращение, предотвращает появление целлюлита и помогает в борьбе с ним.

Александра Переверзева:
Очень многие любят использовать кофе-скраб для тела. Этого делать не нужно, потому что у частичек кофе очень острые края, которые повреждают кожу и создают микротравмы. Поэтому скрабы нужно подбирать мягкие, это может быть какой-то сахарный скраб или желеобразный.

«Многие любят использовать кофе-скраб – этого делать не нужно». Как правильно ухаживать за телом осенью? -7

Сочетание правильного домашнего ухода с салонным – вот золотой набор в заботе о коже, уверяют специалисты. В SPA-меню практически всех центров красоты входит от пяти до пятнадцати процедур для тела. Но самыми востребованными остаются массаж и обертывание.

Алла Красоцкая, массажист:
Сейчас мы делаем лечебный массаж, мы сделаем акцент на шейно-воротниковой части. Сначала делается разогревание, потом делается разминание.

«Многие любят использовать кофе-скраб – этого делать не нужно». Как правильно ухаживать за телом осенью? -10

Наталья Старикова, директор салона красоты:
Если это лечебный массаж, то он делается регулярно. Есть комплекс процедур по коррекции фигуры. Сюда входит массаж, обертывание, есть комплекс SPA-процедур.

«Многие любят использовать кофе-скраб – этого делать не нужно». Как правильно ухаживать за телом осенью? -13

Но помните – посещение центра красоты один раз в месяц не сделает мгновенно, как по волшебству, кожу идеальной. Уход за телом – это процедура, которая требует регулярности.

# Красота # Здоровье # Фотофакт # Здоровье

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