«Многие любят использовать кофе-скраб – этого делать не нужно». Как правильно ухаживать за телом осенью?

Ежедневный уход за кожей тела требует не меньше внимания, чем за лицом. Именно такого мнения придерживается Татьяна. Женщина каждое утро начинает с контрастного душа и тщательного увлажнения. На бьюти-средства не жалеет ни времени, ни денег. Татьяна Курносенко, посетительница салона красоты:

Для меня идеальный вариант, когда я раз в неделю делаю то, что мне необходимо. Это обязательно массаж тела, я снимаю негатив, переживания, и я могу расслабиться в этот момент.

Юлия Самусенко, корреспондент:

Ежедневный уход за телом состоит из нескольких этапов: это обязательно очищение, увлажнение и питание. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить упругость и молодость тела. Важно на этапе очищения подбирать правильные средства, обращать внимание на состав и избегать очень горячего душа – это пересушивает кожу. А вот теплая ванна, наоборот, полезна для здоровья: улучшает кровообращение, снимает усталость мышц, помогает справиться с симптомами надвигающейся простуды и способствует здоровому сну. Александра Переверзева, косметолог:

Обращайте внимание на то, чтобы в составе была гиалуроновая кислота – это отличный увлажняющий фактор. Желательно избегать, чтобы в составе средств для тела не было агрессивных компонентов. Они не должны быть спиртосодержащими, не должно быть силиконов и парабенов.

Также в уходе за телом специалисты рекомендуют два-три раза в неделю использовать скраб. Он выполняет сразу несколько задач: удаляет ороговевшие частички с поверхности кожи, делая ее гладкой, улучшает кровообращение, предотвращает появление целлюлита и помогает в борьбе с ним. Александра Переверзева:

Очень многие любят использовать кофе-скраб для тела. Этого делать не нужно, потому что у частичек кофе очень острые края, которые повреждают кожу и создают микротравмы. Поэтому скрабы нужно подбирать мягкие, это может быть какой-то сахарный скраб или желеобразный.

Сочетание правильного домашнего ухода с салонным – вот золотой набор в заботе о коже, уверяют специалисты. В SPA-меню практически всех центров красоты входит от пяти до пятнадцати процедур для тела. Но самыми востребованными остаются массаж и обертывание. Алла Красоцкая, массажист:

Сейчас мы делаем лечебный массаж, мы сделаем акцент на шейно-воротниковой части. Сначала делается разогревание, потом делается разминание.

Наталья Старикова, директор салона красоты:

Если это лечебный массаж, то он делается регулярно. Есть комплекс процедур по коррекции фигуры. Сюда входит массаж, обертывание, есть комплекс SPA-процедур.