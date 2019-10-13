«В облако будет всё записываться или, может, какой-то кристалл у каждого человека». Будущее генетических исследований в онкологии

Впечатляют возможности лечения онкодиазнозов. Сегодня белорусские специалисты показывают то, что недавно было реальным только в сюжетах фантастических фильмов. Расшифровать генетический код и подобрать высокоэффективное лекарство – для наших врачей – дело 10 дней, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Генетическая лаборатория, построенная в 2015 году – одна из самых квалифицированных в мире. В сутки здесь исследуют до 20 образцов, выявляя генные мутации и наследственность заболевания.

Цель лаборатории – персонифицировать лечение и как можно глубже изучить болезнь каждого пациента.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

С помощью вот этих генетических мутаций мы можем определить, к какому химиопрепарату будет эта опухоль чувствительна. Вполне возможно, что в ближайшее время требования ещё больше возрастут.