Прямой эфир

«В облако будет всё записываться или, может, какой-то кристалл у каждого человека». Будущее генетических исследований в онкологии

13 октября 2019 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Впечатляют возможности лечения онкодиазнозов. Сегодня белорусские специалисты показывают то, что недавно было реальным только в сюжетах фантастических фильмов. Расшифровать генетический код и подобрать высокоэффективное лекарство – для наших врачей – дело 10 дней, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«В облако будет всё записываться или, может, какой-то кристалл у каждого человека». Будущее генетических исследований в онкологии-1

Генетическая лаборатория, построенная в 2015 году – одна из самых квалифицированных в мире. В сутки здесь исследуют до 20 образцов, выявляя генные мутации и наследственность заболевания.

«В облако будет всё записываться или, может, какой-то кристалл у каждого человека». Будущее генетических исследований в онкологии-4

Цель лаборатории – персонифицировать лечение и как можно глубже изучить болезнь каждого пациента. 

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени  Н.Н. Александрова:
С помощью вот этих генетических мутаций мы можем определить, к какому химиопрепарату будет эта опухоль чувствительна. Вполне возможно, что в ближайшее время требования ещё больше возрастут.

Необходимо будет знать всю генетическую информацию о пациенте, которая будет записана на каком-то носителе. Потому что флэшка уже не вместит эту всю информацию. Это будет облако, в которое будет всё это записываться, или, может, какой-то кристалл у каждого человека. Будет на столе у врача стоять суперкомпьютер, который будет анализировать всю эту информацию.

«В облако будет всё записываться или, может, какой-то кристалл у каждого человека». Будущее генетических исследований в онкологии-7

Для Научно-практического центра онкологии в Боровлянах почти не существует безнадёжных пациентов. Под контролем лучших врачей сотни  взрослых и детей. За помощью к белорусским онкологам обращаются зарубежные коллеги и пациенты.

«В облако будет всё записываться или, может, какой-то кристалл у каждого человека». Будущее генетических исследований в онкологии-10

# Медицина # Здоровье # Сергей Красный

Другие новости рубрики

Все новости
Онколог: «Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести профилактическое обследование раз в год»
13 октября 2019 08:51

Онколог: «Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести профилактическое обследование раз в год»

«Это связано с изменением нашего образа жизни». Какой вид рака сейчас наиболее распространён
11 октября 2019 12:14

«Это связано с изменением нашего образа жизни». Какой вид рака сейчас наиболее распространён

Кому в первую очередь нужно делать прививку против гриппа?
10 октября 2019 18:00

Кому в первую очередь нужно делать прививку против гриппа?