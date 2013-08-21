Новости Беларуси. В Беларуси начнется производство антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов. Процесс будет поэтапным. Например, к концу года планируется фасовка лекарств, что приведет к удешевлению процесса терапии на 10-20%.

Лечение для всех ВИЧ-положительных людей в республике бесплатное. Но до сих пор много тех, кто, даже зная о диагнозе, не обращается за помощью к специалистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция, которая прошла 21 августа в Минске, также направлена на всеобщее понимание проблемы. В столице появилось 7 билбордов с фотографией ВИЧ-положительного человека. Такие же разместят в областных центрах и некоторых белорусских городах.

Уговаривать Евгения Спевака открыть свой статус и рассказать о том, что с ВИЧ можно полноценно жить, важно лишь правильно соблюдать назначенное лечение, организаторам акции «Почему я живу с ВИЧ долго» не пришлось.

Евгений Спевак, член правления Белорусского сообщества людей, живущих с ВИЧ:

Месседж, который на билборде, родился у нас на встрече Белорусского сообщества людей, живущих с ВИЧ. Мы как раз думали, что же мы можем сделать именно хорошего для людей, живущих с ВИЧ для того, чтобы приблизить общество к этой проблеме и вообще к людям, живущим с ВИЧ, как к людям.

В Минске появилось 7 билбордов с фотографией ВИЧ-положительного гражданина нашей страны. Кроме того, по 2 таких же билборда появится в областных центрах и по 1 в тех белорусских городах, которые в наибольшей степени затронула проблема ВИЧ/СПИДа.

По мнению Евгения Спевака, появление таких снимков поможет людям не бояться раскрывать свой статус и идти к врачам.

Елена Фисенко, заведующая отделом профилактики ВИЧ/СПИДа Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В силу абсолютно разных причин, разных обстоятельств люди, так скажем, не хотят, не раскрывают свой статус, не хотят, чтобы даже кто-то вообще заподозрил о том, что они ВИЧ-позитивны. И это тоже накладывает свой отпечаток. У них есть сопутствующие состояния. Их они тоже стремятся скрыть. Особенно это касается людей, которые употребляют наркотические вещества. И это все очень влияет и на ситуацию в целом по стране, и на восприятие этой проблемы в обществе, и на тот результат, который мы ожидаем получить.

А ведь для всех ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом лечение в нашей стране абсолютно бесплатное. Кстати, недалеко то время, когда пациенты перейдут на антиретровирусные препараты белорусского производства. Уже к концу года готовые препараты будут фасовать в Беларуси. Это приведет к удешевлению антиретровирусной терапии на 10-20%. А вот лечиться новыми препаратами пациенты тоже будут по-новому. Антиретровирусные препараты теперь могут использоваться как профилактическое средство.

Вера Ильенкова, координатор программ странового бюро Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:

Мы понимаем, что лечение назначается тому человеку, который знает, что он ВИЧ-инфицированный. А, как уже звучало сегодня, большинство людей не знают, что они ВИЧ-инфицированные. Поэтому лечение совершенно не отменяет другие способы профилактики, но при этом это очень сильное средство. То есть если предположить, что мы знаем всех людей, у которых есть ВИЧ-инфекция, и всем, кто нуждается, дали лечение, то модели математические показывают, что через какие-то количество лет это может вообще остановить развитие эпидемии.

В частности, изменения стратегии лечения коснулось беременных женщин. Раньше таким пациентам антиретровирусная терапия назначалась при значительном снижении иммунитета. Но новые исследования показали, что если лечение начинать сразу, как женщина забеременела, и продолжать на протяжении всей жизни, то с очень большой вероятностью ребенок родится здоровым. А в парах, где один из партнеров ВИЧ-отрицательный, подобная терапия снижает риск заболевания на 94%.