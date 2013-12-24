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Новости по тегу #ВИЧ

Больной ВИЧ убийца девушки из Гомеля: убил сожителя матери, сделал инвалидом подругу матери, избивал свою сожительницу. Заслужил ли он смертную казнь?
24 декабря 2013 18:38

Больной ВИЧ убийца девушки из Гомеля: убил сожителя матери, сделал инвалидом подругу матери, избивал свою сожительницу. Заслужил ли он смертную казнь?

18 декабря 2011 15:06

А вы сдали тест на ВИЧ, который годы протекает бессимптомно? В Беларуси нет ни единого районного центра, где бы не было пациентов с ВИЧ-инфекцией

07 октября 2011 10:24

В Беларуси выявлено почти 1000 новых ВИЧ-инфицированных, почти 500 больных СПИДом, большинство - молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, заразившиеся половым путем

30 сентября 2011 09:00

30-летний житель Гродненской области заразил подругу ВИЧ-инфекцией

19 июля 2010 08:13

Доступ больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных людей к медицинскому обслуживанию обсудят эксперты в Вене

23 июня 2010 15:10

Теннис: белорусский дуэт Деголевич-Пучек потерпел поражение в стартовом круге парного разряда

10 мая 2010 13:41

Общее число случаев ВИЧ-инфекции в Беларуси превысило 11 тыс.

04 марта 2010 14:57

Беларусь может стать первой из стран Восточной Европы, где удастся повернуть вспять эпидемию ВИЧ-инфекции

01 ноября 2009 16:28

К 2010 году ВИЧ-инфицированным разрешат въезд в США

20 октября 2009 10:51

Шведы создали вакцину против ВИЧ-инфекции

11 июля 2009 15:14

500 новых ВИЧ-инфицированных

21 мая 2009 07:26

В Свердловской области будут судить ВИЧ-инфицированного, покусившегося на милиционера