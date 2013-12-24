Новости по тегу #ВИЧ

Значение иммунитета для состояния здоровья человека трудно переоценить. Но иногда сама иммунная система, призванная отражать любые вредные влияния, подвергается серьезной опасности. Пандемия ВИЧ остается одной из самых серьезных проблем для здравоохранения различных стран мира.
Об этом сообщили в отделе профилактики ВИЧ/СПИДа ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Пять лет колонии усиленного режима получил тридцатилетний мужчина за то, что заразил подругу ВИЧ-инфекцией. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает газета «Гродненская правда».
Это одна из главных тем международной конференции, которая открылась в Вене.
На теннисных кортах всеанглийского лаун-теннисного клуба продолжается третий в сезоне турнир большого шлема Уимблдон.
В Беларуси на 1 мая нынешнего года общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло 11 тыс. 44 (отсчет ведется с 1987 года, когда диагноз ВИЧ был поставлен первому пациенту).
Об этом заявил региональный директор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу для стран Европы и Центральной Азии Денис Брун.
2 ноября американская администрация издаст соответствующее распоряжение и с 1 января 2010 года ограничение будет снято.
Риск получить ВИЧ-инфекцию уменьшается на 50% после вакцинации с использованием препарата «Хивис», разработанного в Швеции.
В Беларуси в январе-июне нынешнего года выявлено 463 ВИЧ-инфицированных, из них 34 - в мае. Среди регионов республики больше всего случаев ВИЧ-инфекции за шесть месяцев 2009 года зафиксировано в Гомельской области (202).
Суд рассмотрит дело ВИЧ-инфицированного мужчины, который покусал сотрудника милиции. При этом мужчина знал о своем диагнозе.
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