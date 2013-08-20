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В Минске создадут медицинскую справочную службу государственных учреждений здравоохранения

20 августа 2013 18:49
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Новости Беларуси. Сделать информацию доступнее. Медицинскую справочную службу государственных учреждений здравоохранения создадут в Минске. Это будет трехзначный номер, позвонив по которому пациенты смогут проконсультироваться, получить направление на лечение, узнать порядок оказания медпомощи в различных ситуациях.

Услуга будет платной, но стоимость обращений – максимально доступной для населения. Вместе с тем, подобные консультации не заменят визит к врачу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В первую очередь, нужен для населения в плане информационного обеспечения о возможностях городского здравоохранения, потому что на сегодняшний день не все жители города Минска имеют доступ к Интернету, не посещают сайты наших учреждений здравоохранения. Должна быть единая база информирования населения.

# Виктор Сиренко

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