Интернет-СМИ пишут о вспышке менингита в детском саду Гомельского района. Правда ли это или не более, чем слух?

Новости Беларуси. Земля слухами полнится. Некоторые Интернет-СМИ буквально забросали всемирную паутину сообщениями о якобы имеющей место вспышке менингита в детском саду Гомельского района. Количество заболевших детей называлось разное.

Поднялась паника. Некоторые родители наотрез отказывались вести детей в дошкольное учреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малопримечательный посёлок Большевик – находится всего в нескольких километрах от Гомеля – в последние дни попал в центр внимания Интернет-пользователей. Некоторые «горячие головы» уже успели окрестить населённый пункт эпицентром эпидемии. Говорят о массовых случаях заражения менингитом.

Земля слухами полнится. Особенно в эпоху глобальной сети. О проблеме жителей посёлка сегодня рассуждают люди, живущие за сотни километров. А многие сельчане о болезни слышат впервые.

Наталья Крилистенко, жительница посёлка Большевик Гомельской области:

Даже не слышала я такого, честно говоря. Не знаю, в поликлинику ходила за карточкой, не могу сказать, что у нас очередь там такая повальная с детьми.

В эпоху цифровых технологий сарафанное радио хоть и уступило свои позиции, но всё же играет ещё важную роль. Так что осведомлённые нашлись и в Большевике: конкретики мало, страхов много.

Елена Шустова, жительница посёлка Большевик Гомельской области:

Говорят, что детки заболели. Вот моя дочка тоже ходит туда.

Валентина Собченко, жительница посёлка Большевик Гомельской области:

Слышали, рядом же садик. Вот свою не водим в садик, хотя она не в этом садике, в том, но там же ремонт. Ну, вот бабушка на пенсии.

Но дыма без огня не бывает. В местном садике, действительно, карантин. Энтеровирусной инфекцией заразились несколько воспитанников.

Светлана Балабанович, заведующая Большевикским санаторным яслями-садом:

С 9 числа у нас было выявлено два случая серозного менингита. С того же момента мы регулярно проводим все карантинные мероприятия, которые были предписаны и рекомендованы санстанцией. Период карантинных мероприятий заканчивается 25 августа.

С начала 2013 года в Гомельской области зарегистрировано 25 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Область – на 5 месте в стране. К примеру, в столице с начала года зарегистрировано уже 188 заболевших.

Сейчас наблюдается традиционный сезонный подъём, однако говорить об эпидемии нет никаких оснований. Врачи ежегодно готовятся к проблемному периоду. Начиная с июня, реализуется целый перечень противовирусных мер.

Ростислав Зинович, заместитель главного санитарного врача Гомельской области:

На сегодняшний день, повторяю. идёт сезонный подъём заболеваний энтеровирусной инфекцией. И для медиков это не что-то новое. Серозный менингит не вызывает осложнений и протекает легко. И без последствий для заболевшего.

Проще говоря, грозный диагноз «серозный менингит» не страшнее гриппа. Кстати, и уберечься от него не сложнее: достаточно соблюдать правила личной гигиены, не забывать мыть руки, а так же фрукты и овощи перед употреблением в пищу, а ещё не купаться в неустановленных местах. Непроверенные водоёмы могут также таить в себе вирусную угрозу.