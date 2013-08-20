Британские учёные: использование смартфонов вызывает близорукость

Новости Великобритании. Смартфоны ворвались в жизнь жителей планеты в 1997 году. И, как отмечают исследователи, за эти годы число людей, страдающих тяжелой степенью миопии, увеличилось на 35%. И, если верить прогнозам, через 10 лет данный показатель вырастет до 50%.

Исследование британских показало, что люди, которые пользуются этим гаджетом, просматривая информацию, фото и видео, держат его на расстоянии 30 см от лица, а некоторые вообще приближают экраны до 18 см. Согласно опросу, современный смартфон есть у половины населения Великобритании. Его давно перестали считать предметом роскоши. Смартфоны в руках дедушек и бабушек, подростков и детей дошкольного возраста уже не удивляют.

В повышенной зоне риска находятся школьники и молодые люди. Такую озабоченность высказал британский профессор-офтальмолог Дэвид Алламбим.



Дэвид Алламбим, британский профессор-офтальмолог:

Люди должны ограничивать время использования смартфонов. Причем, учитывается даже время, когда они пользуются техникой на улице. Также очень важно следить за тем, чтобы совсем маленькие дети не использовали смартфоны. Кстати, пребывание на солнце должно затормозить развитие близорукости.

Помимо смартфонов и интенсивных школьных нагрузок на ухудшение зрения влияют и другие факторы: плохое освещение рабочего места, неправильная посадка ребенка при чтении и письме, чрезмерное увлечение телевизором и компьютером, неполноценное питание и даже хронические заболевания. Здесь весьма закономерно возникает вопрос: почему при равных условиях обучения у одних детей зрение ухудшается, а у других нет? Смотрите видео.