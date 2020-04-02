В Беларуси 254 человека находится на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией

Новости Беларуси. Информация от Минздрава Беларуси. В стране регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство случаев – это выявленные контакты первого и второго уровней. 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Чаще всего заболевание протекает в легкой или средней форме.

11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и реаниматологов. Состояние пациентов стабильное. Выздоровели и выписаны из клиник 46 человек. Зарегистрировано четыре случая смерти пожилых людей с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 2 апреля. Полный комментарий Минздрава

Кроме того, в дополнение к тяжелым пневмониям начато тестирование на наличие COVID-19 всех пациентов со среднетяжелым течением заболевания. Для этого достаточно тест-систем как отечественного, так и импортного производства.