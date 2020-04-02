В Беларуси 254 человека находится на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией

Новости Беларуси. Информация от Минздрава Беларуси. В стране регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Информация от Минздрава Беларуси. В стране регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство случаев – это выявленные контакты первого и второго уровней. 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Чаще всего заболевание протекает в легкой или средней форме.
11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
Проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и реаниматологов. Состояние пациентов стабильное. Выздоровели и выписаны из клиник 46 человек. Зарегистрировано четыре случая смерти пожилых людей с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.
Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 2 апреля. Полный комментарий Минздрава
Кроме того, в дополнение к тяжелым пневмониям начато тестирование на наличие COVID-19 всех пациентов со среднетяжелым течением заболевания. Для этого достаточно тест-систем как отечественного, так и импортного производства.
В медучреждениях страны сформирован необходимый коечный фонд. Также во всех регионах, в зависимости от эпидситуации, готовы к перепрофилированию больниц. При этом объемы оказания экстренной и неотложной помощи пациентам с другими заболеваниями не снижены.
Александр Лукашенко о динамике заболеваемости в Беларуси: во вторник уже будет информация поквартальная этого года, прошлого, позапрошлого
Как подчеркнули в Минздраве, эти меры позволят сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран.
Главная цель такой работы – вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.