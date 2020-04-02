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В Беларуси 254 человека находится на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией

02 апреля 2020 17:43
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Новости Беларуси. Информация от Минздрава Беларуси. В стране регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Беларуси 254 человека находится на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией-1

Большинство случаев – это выявленные контакты первого и второго уровней. 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Чаще всего заболевание протекает в легкой или средней форме.  

11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.  

Проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и реаниматологов. Состояние пациентов стабильное. Выздоровели и выписаны из клиник 46 человек. Зарегистрировано четыре случая смерти пожилых людей с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.  

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Кроме того, в дополнение к тяжелым пневмониям начато тестирование на наличие COVID-19 всех пациентов со среднетяжелым течением заболевания. Для этого достаточно тест-систем как отечественного, так и импортного производства.  

В Беларуси 254 человека находится на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией-4

В медучреждениях страны сформирован необходимый коечный фонд. Также во всех регионах, в зависимости от эпидситуации, готовы к перепрофилированию больниц. При этом объемы оказания экстренной и неотложной помощи пациентам с другими заболеваниями не снижены.

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Как подчеркнули в Минздраве, эти меры позволят сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран.

Главная цель такой работы – вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.

В Беларуси 254 человека находится на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией-7

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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