Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 2 апреля. Полный комментарий Минздрава

Новости Беларуси. В Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших коронавирусом. Большинство случаев – это выявленные контакты первого и второго уровней.

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства, с целью полного выявления всех возможных случаев COVID-19 начато в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний. Забор производится из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания.

В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы. В запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости.

На 2 апреля под медицинским наблюдением как контакты первого и второго уровня находятся 9299 человек. Из них 1943 человека – в стационарных условиях.

Сейчас 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме.

11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние пациентов оценивается как стабильное. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений – 46 пациентов.

Зарегистрированы 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.

В сообщении также сказано, что в медучреждениях Беларуси сформирован необходимый коечный фонд. Министерством здравоохранения совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с коронавирусом, а также контактов первого и второго уровня.

При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является также оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения скорой (экстренной и неотложной) помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями. Объемы оказания такой помощи не снижены ни в одном регионе республики вплоть до центральных районных больниц.

Временное ограничение плановой помощи в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели.

Принимаемые меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран.

Главная цель такой работы – вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.