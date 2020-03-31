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Родители смогут помогать выхаживать недоношенных детей. В Минске построят суперсовременное здание детской реанимации

31 марта 2020 17:06
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Новости Беларуси. Медицинский городок дополнит пятиэтажное здание детской реанимации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь смогут выхаживать младенцев весом от 500 граммов.

Родители смогут помогать выхаживать недоношенных детей. В Минске построят суперсовременное здание детской реанимации-1

Известно, что отделение будет рассчитано на 30 реанимационных мест. В корпусе внедрят современные технологии лечения новорожденных и ранней медицинской реабилитации недоношенных малышей с тяжелыми заболеваниями.

Родители смогут помогать выхаживать недоношенных детей. В Минске построят суперсовременное здание детской реанимации-4

Сергей Васильев, директор РНЦП «Мать и дитя»:
Там будут все современные технологии, оборудование, включая банк грудного молока. Плюс различного рода манекены, тренажеры для обучения персонала в том числе. Поэтому это будет, конечно, суперсовременное здание. И там, в принципе, будет предусмотрена возможность даже непосредственно родителям находиться и помогать в выхаживании глубоко недоношенных детей.

Родители смогут помогать выхаживать недоношенных детей. В Минске построят суперсовременное здание детской реанимации-7

Сейчас самое начало строительных работ: площадка огорожена, уже определена подрядная организация. Срок окончания завершения работ – 2022 год.

Родители смогут помогать выхаживать недоношенных детей. В Минске построят суперсовременное здание детской реанимации-10

# Медицина # Здоровье # Сергей Васильев # Фотофакт

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