Родители смогут помогать выхаживать недоношенных детей. В Минске построят суперсовременное здание детской реанимации

Известно, что отделение будет рассчитано на 30 реанимационных мест. В корпусе внедрят современные технологии лечения новорожденных и ранней медицинской реабилитации недоношенных малышей с тяжелыми заболеваниями.

Сергей Васильев, директор РНЦП «Мать и дитя»:

Там будут все современные технологии, оборудование, включая банк грудного молока. Плюс различного рода манекены, тренажеры для обучения персонала в том числе. Поэтому это будет, конечно, суперсовременное здание. И там, в принципе, будет предусмотрена возможность даже непосредственно родителям находиться и помогать в выхаживании глубоко недоношенных детей.