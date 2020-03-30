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Нужно знать, к кому обращаться. 8 врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси»

30 марта 2020 16:03
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Новости Беларуси. За каждой помощью стоит человек. Восемь врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Нужно знать, к кому обращаться. 8 врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси»-1

Одна из них отправилась в Пуховичский район. Кстати, четверо работников здравоохранения были отмечены здесь недавно за значительный личный вклад в развитие здравоохранения.

Подробности в видеоматериале Вадима Смоляка.

Нужно знать, к кому обращаться. 8 врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси»-4

Нужно знать, к кому обращаться. 8 врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси»-6

# Врачи Беларуси # Здоровье # Фотофакт

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