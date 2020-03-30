Нужно знать, к кому обращаться. 8 врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси»

Новости Беларуси. За каждой помощью стоит человек. Восемь врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За каждой помощью стоит человек. Восемь врачей Минской области получили награду «Отличник охраны здравоохранения Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одна из них отправилась в Пуховичский район. Кстати, четверо работников здравоохранения были отмечены здесь недавно за значительный личный вклад в развитие здравоохранения.
Подробности в видеоматериале Вадима Смоляка.