Эти продукты содержат трансжиры. Чем они опасны для здоровья?

Диана Галех, корреспондент:

Любите перекусы на бегу? Самое время задуматься, а сколько же в них содержится трансжиров.

Жир – необходимый и важный компонент питания. Правда, его содержание в нашем рационе бывает излишним. И дело не только в количестве, но и в качестве. Марта Марудова, диетолог:

Все знают о полезных жирах: Омега-3, Омега-6. Есть антиподы, если можно так сказать, противоположности полезным жирам – это трансжиры. Это жиры, подвергшиеся высокой тепловой обработке, так называемые трансизомеры. Они в противоположность Омеге-3 – самый опасный и вредоносный для человеческого организма.

Простыми словами, трансжиры – это жиры, выведенные искусственным путем. Первым «переработанным» продуктом считается маргарин, с него и началось триумфальное шествие трансжиров по всему миру. Они быстро стали популярными из-за своей низкой цены, способности долго не портиться и возможности готовить с их помощью фастфуд.

Марта Марудова:

Современные медицинские рекомендации говорят нам о полном исключении трансжиров из рациона. Почему? Потому что все самые тяжелые последствия для здоровья, как сердечно-сосудистые заболевания с большим процентом летальности, происходят именно от частого употребления трансжирных продуктов.

Чтобы сократить потребление вредных жиров, внимательно изучайте этикетки. Если в составе упоминается гидрогенизированное масло, лучше обойти такой продукт стороной. Также старайтесь избегать употребления маргарина, рафинированных масел и полуфабрикатов.

Марта Марудова:

Это все то, что находится во всех вкусняшках, которые любят все: и взрослые, и дети – это конфеты, булочки, выпечка, снэки, еда быстрого приготовления, это по большому счету вот эти все вкусняшки, которые бесконтрольно зачастую человек может есть, и взрослый, ребенок в итоге получает огромный вред для здоровья и имеет плохое самочувствие, внешний вид и все остальное.

Чтобы снизить риски, замените жарку на сковороде и во фритюре на тушение или приготовление еды на пару. Марта Марудова:

Если мы делаем домашнюю выпечку, мы берем муку не высшего сорта, мы не добавляем туда маргарин, мы добавляем туда, например, оливковое нерафинированное масло, мы добавляем туда ягоды или фрукты, тем самым снижая плотность калорий, делая это все сладким за счет фруктов, и мы не подвергаем большой термической обработке. Творожные десерты с фруктами и ягодами – это очень вкусно.