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Симптомы заражения коронавирусом у детей. На что стоит обратить внимание родителям?

29 января 2021 06:58
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Пандемия коронавируса, которая уже успела потрясти планету не жалеет никого, в том числе и детей. Согласно мировой статистике, ребята, действительно, болеют реже взрослых, но это еще не повод расслабляться.

Ольга Адамович, врач-педиатр, заведующая отделением №8 УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» г. Минска:
80% это бессимптомные формы и 20% это симптомные больные. Основными симптомами являются повышение температуры, кашель разной степени выраженности, боль в горле или явления фарингита и это дисфункция кишечника, сыпи разного характера. Более взрослые дети отмечают головную боль, головокружение, слабость, ломоту, нарушение или отсутствие вкуса и обоняния.  

Симптомы заражения коронавирусом у детей. На что стоит обратить внимание родителям? -1

Иногда на фоне коронавируса у малышей может развиваться вирусно-бактериальная пневмония. При этом тяжесть состояния напрямую зависит от того, есть ли у ребенка хронические заболевания. Особый уход жизненно необходим детям с сахарным диабетом, иммунодефицитными состояниями, с пороками сердца или легких. Но отсутствие сопутствующих патологий еще не гарант легкой борьбы с вирусом. Есть ряд опасных симптомов, которые буквально «кричат»: организм уже не в силах в одиночку противостоять инфекции.  

Симптомы заражения коронавирусом у детей. На что стоит обратить внимание родителям? -4

Ольга Адамович:  
Дело в том, что мы имеем активизацию бактериальной инфекции хронических очагов – это и носоглоточных очагов, бактериальные инфекции в дыхательных путях на фоне коронавируса, поэтому на каком-то этапе необходимо назначение антибиотика, об этом может говорить стойкая, длительно сохраняющаяся лихорадка.  

Симптомы заражения коронавирусом у детей. На что стоит обратить внимание родителям? -7

Есть осложнения и посерьезней. Если вдруг вы заметили у ребенка развитие мультисистемного воспалительного синдрома – немедленно обращайтесь за медицинской помощью.  

Ольга Адамович:  
Это осложнение коронавируса чаще всего развивается через какой-то промежуток, это может быть три недели, месяц после перенесенного коронавируса. Внезапно поднимается температура, она стойкая, плохо поддается действию жаропонижающих средств, желудочно-кишечные симптомы: тошнота, рвота, слабость, разного рода сыпи, может быть конъюнктивит, общее тяжелое состояние. Вирус стимулирует иммунную систему, развивается неконтролируемая атака на организм, которая может привести к тяжелым и даже фатальным последствиям.  

Симптомы заражения коронавирусом у детей. На что стоит обратить внимание родителям? -10

Когда болезнь позади, наступает период реабилитации. Детям, перенесшим COVID в легкой форме, врачи рекомендуют лишь немного ограничить уровень физических нагрузок. А вот ребятам, которые тяжело боролись за свое здоровье, назначается обязательное наблюдение у профильных специалистов, чтобы раз и навсегда покончить с вирусной инфекцией и возможными осложнениями после нее.  

# Коронавирус # Здоровье # Ольга Адамович # Вероника Макаревич # Фотофакт # Здоровье

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