Симптомы заражения коронавирусом у детей. На что стоит обратить внимание родителям?

Пандемия коронавируса, которая уже успела потрясти планету не жалеет никого, в том числе и детей. Согласно мировой статистике, ребята, действительно, болеют реже взрослых, но это еще не повод расслабляться. Ольга Адамович, врач-педиатр, заведующая отделением №8 УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» г. Минска:

80% – это бессимптомные формы и 20% – это симптомные больные. Основными симптомами являются повышение температуры, кашель разной степени выраженности, боль в горле или явления фарингита и это дисфункция кишечника, сыпи разного характера. Более взрослые дети отмечают головную боль, головокружение, слабость, ломоту, нарушение или отсутствие вкуса и обоняния.

Иногда на фоне коронавируса у малышей может развиваться вирусно-бактериальная пневмония. При этом тяжесть состояния напрямую зависит от того, есть ли у ребенка хронические заболевания. Особый уход жизненно необходим детям с сахарным диабетом, иммунодефицитными состояниями, с пороками сердца или легких. Но отсутствие сопутствующих патологий еще не гарант легкой борьбы с вирусом. Есть ряд опасных симптомов, которые буквально «кричат»: организм уже не в силах в одиночку противостоять инфекции.

Ольга Адамович:

Дело в том, что мы имеем активизацию бактериальной инфекции хронических очагов – это и носоглоточных очагов, бактериальные инфекции в дыхательных путях на фоне коронавируса, поэтому на каком-то этапе необходимо назначение антибиотика, об этом может говорить стойкая, длительно сохраняющаяся лихорадка.

Есть осложнения и посерьезней. Если вдруг вы заметили у ребенка развитие мультисистемного воспалительного синдрома – немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Ольга Адамович:

Это осложнение коронавируса чаще всего развивается через какой-то промежуток, это может быть три недели, месяц после перенесенного коронавируса. Внезапно поднимается температура, она стойкая, плохо поддается действию жаропонижающих средств, желудочно-кишечные симптомы: тошнота, рвота, слабость, разного рода сыпи, может быть конъюнктивит, общее тяжелое состояние. Вирус стимулирует иммунную систему, развивается неконтролируемая атака на организм, которая может привести к тяжелым и даже фатальным последствиям.