«Там будет большое количество всех питательных веществ». Что такое микрозелень и с чем её есть?

Наталья Баранова, сити-фермер:

Салаты – самое популярное, куда добавляется микрозелень. Достаточно просто взять помидорки, огурцы, добавить микрозелень и уже будет замечательный салатик.

В доме Натальи микрозелень прописалась год назад. С тех пор в ее семье ни один прием пищи без этого полезного суперфуда не обходится. Каким бы ни было блюдо в меню: смузи, салаты, супы – за пикантные нотки всегда отвечают молодые побеги растений.

Наталья Баранова:

У нее очень необычный вкус, т. е. вкус того овоща, который мы посадили. Если кушать росточек редиски, то чувствуется кусочек редиски. Если жуешь росток подсолнуха, как будто съел семечку из подсолнуха. Мы ее употребляем на первой стадии роста, в это время происходит активное деление клеток, и растение концентрирует всю свою силу в этот росток. В этом ростке содержится максимум витаминов.

На пьедестал популярности микрозелень взлетела заслуженно. Ее состав богат растительными белками и витаминами. Она источник ферментов, антиоксидантов и полисахаридов. Эти вещества нормализуют обмен веществ, вес, повышают иммунитет, налаживают работу пищеварения, замедляют старение. Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Микрозелень – это что-то среднее между пророщенными зернами и готовой овощной культурой. Если мы рассмотрим по составу какой-то готовый овощ и микрозелень этого овоща, то там будет большое количество всех питательных веществ, которые необходимы нашему организму. Это и железо, и кальций, и марганец – это мощнейший антиоксидант, который участвует в антираковой стратегии.

Микрозелень – культура неприхотливая, поэтому легко обеспечивать себя витаминами круглый год. Выращивать ее можно прямо на подоконнике. Никаких особенных навыков и исключительного ухода не потребуется. Наталья Баранова:

Чтобы посадить микрозелень, нужно взять контейнер. Очень важно проделать дырочки, чтобы лишняя влага отходила. Насыпаем субстрат, берем семена, распределяем равномерно в контейнере.

Распределяем достаточно густо и потом смачиваем водой. На один-два дня ставим в темное место. Через эти два дня снимаем этот контейнер, уже будут первые проростки и выставляем на свет, на окно. Через неделю у вас уже будет коврик из зелени.

Чем свежее микрозелень, тем она полезнее. Практически сразу после срезки растения теряют свои исключительные свойства. Долгое хранение, термическая обработка и вовсе убивают все витамины, а сама зелень становится безвкусной. Замораживать, мариновать, солить и консервировать суперфуд тоже не стоит.

Катерина Давыдова:

Микрозелень дает начало готовой овощной культуре. Учитывая то, что мы все индивидуальны и имеем какой-то ряд противопоказаний в зависимости от состояния здоровья, есть определенные овощи, которые нежелательно употреблять конкретному человеку, соответственно, и микрозелень, которая вырастает в данный овощ, противопоказана.