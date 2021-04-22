«У вас сразу снизится иммунитет». Чем опасно быстрое похудение и как правильно избавиться от лишних кило?

«Идеальная фигура всего за 21 день» – такими кричащими слоганами заманивают доверчивых мечтательниц популярные марафоны по похудению. Авторы волшебных курсов обещают без физических нагрузок добиться желанных 90-60-90. На такую маркетинговую удочку клюют женщины всех возрастов и в погоне за стройностью вместе с лишним весом теряют здоровье.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

На первом этапе похудения человек может заметить, что достаточно активно снизился вес, но это не жировая масса, это лишняя жидкость уходит как наружная, так и внутренняя. Но дальше в процессе похудения очень важно контролировать эти килограммы, потому что обостряются хронические заболевания.

Константин Азаренок, фитнес-тренер:

Человек, когда приходит первый раз в зал, не знает с чего ему начать, он начинает неправильно тренироваться. Также он не разбирается в питании, убирает полностью углеводы – чего делать в принципе нельзя. Начинает заниматься по два-три часа в день, не понимая того, что организм этого не воспримет, и, наоборот, будет закрываться и накапливать жиры.

Экстремальное похудение приводит к дефициту полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и антиоксидантов, которые отвечают за активность ума, здоровье и молодость клеток. Такой дисбаланс в организме может нарушить нормальную работу мозга и других внутренних органов. В результате вместо форм мечты вы получите целый букет проблем: сниженный иммунитет, сбои в работе репродуктивной системы, перепады настроения и морщины.

Катерина Давыдова:

Самая безопасная цифра для похудения – это в среднем от двух до пяти килограммов в месяц. Это зависит от исходной массы тела и от того, насколько человек активен.

Жесткие диеты и голодание вместе с изнурительными тренировками заставляют организм переживать стресс. Такой ритм жизни провоцирует проблемы со щитовидной железой. В результате вы получите эффект бумеранга: сброшенные килограммы вернутся очень быстро, но уже с утроенной силой. Константин Азаренок:

Для новичка лучше начать два раза в неделю и также план питания, вы всегда должны быть на дефиците калорий. Дефицит калорий должен быть умеренный, вы должны постепенно его уменьшать, потому что нельзя так: вы пришли, вы ели 3000 калорий и сразу же после того, как начали заниматься, вы решили есть 1000 калорий. У вас сразу снизится иммунитет, это приведет к проблемам со здоровьем.

Катерина Давыдова:

Важно худеть с какой-то базовой осведомленностью того, как это надо делать, как правильно сочетать продукты, какие продукты для конкретного организма подходят, потому что есть много вопросов о непереносимости, аллергическим реакциям, с проблемами пищеварения и усвоения.