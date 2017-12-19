«Просто возвышенное положение придать конечности»: как снять отёк под гипсом

Новости Беларуси. Наложили гипс при переломе. Какие признаки покажут, что что-то идёт не так, и как помочь самому себе в некоторых ситуациях, рассказали в программе «Теледоктор».

Александр Белодед, врач-травматолог-ортопед УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска»:

Бывают такие моменты, когда из-за нарастающего отёка происходит нарушение питания тканей. и поэтому, если наложена гипсовая повязка, и увеличивается боль, не дай Бог, происходят какие-то трофические изменения мягких тканей – не надо ждать, надо сразу обращаться за медицинской помощью. Почему?

Потому что последствия могут быть катастрофичны.

Если нарушается артериальное питание мягких тканей, то возникает просто гибель этих клеток, которые не получают кровь. Возникает так называемое понятие медицинский некроз. А дальше обстоятельства просто необратимы. Поэтому есть моменты, по которым нельзя стесняться. Но есть моменты, которые легко решаются самим пациентом. То есть, если, образно говоря, какая-то есть рана, то есть, есть перелом, наложена какая-то повязка, простыми методами можно избежать нарастания того же отёка, и снять те симптомы, которые связаны с отёком. Допустим, перелом костей кисти, костей предплечья – пациенту рекомендуем просто-напросто возвышенное положение придать конечности. Тогда венозный стаз разрешается и спадает отёк. То есть, любое возвышенное положение конечности снимает отёк именно по физическим составляющим.