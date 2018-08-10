«Сладкий перец сохраняет 60-80% полезных веществ»: какие овощи выбрать для закаток

Новости Беларуси. Как приготовить консервацию, сохранив пищевую ценность продуктов, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Почему нельзя хранить закатки на балконе?
Александр Таптунов, шеф-повар:
Очень много пищевой ценности уходит при консервации. Очень классный у нас есть для этого овощ – это сладкий перец, который, действительно, сохраняет 60-80% своих полезных веществ, витаминов.
Ждать именно полезности, в основном, стоит от него.
Всё остальное – это должны быть щадящие температурные режимы.