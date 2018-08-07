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Что делать, если подавился. 3 способа помочь себе

07 августа 2018 10:55
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Новости Беларуси. Какие меры предпринять, если подавился и некому оказать помощь, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Что делать, если подавился. 3 способа помочь себе-1

Анна Рубан, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент:
Если вы можете дышать, попытайтесь откашляться.

Кашель только поможет вашему состоянию.

Если кашлять вы не можете, вдохнуть воздух не можете, надо быстро подойти к стулу или к спинке кресла, наклониться на них, нажать спинкой стула на подреберье, то есть, эпигастральную область, достать головой практически до сиденья, и в этот момент, нажав на спинку стула, сделать сильный выдох.

Что делать, если подавился. 3 способа помочь себе-4

Если рядом нет спинки стула, можно найти какую-то замену.

Возьмите, обнимите себя, свою грудную клетку и, помогая себе сделать сильный выдох руками, его произведите.

Что делать, если подавился. 3 способа помочь себе-7

Можно принять такое положение, как будто вы пытаетесь отжаться: приподняв при этом голову, резко отпустить руки.

Что делать, если подавился. 3 способа помочь себе-10

Что делать, если подавился. 3 способа помочь себе-12

Ваше тело, ваша грудь упадёт на пол, помогая, тем самым, сделать сильный выдох.

«Ни в коем случае, не переворачивайте детей и не трясите за ноги». 4 способа помочь человеку, который подавился

# Скорая помощь # Здоровье # Анна Рубан

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