Что делать, если подавился. 3 способа помочь себе

Новости Беларуси. Какие меры предпринять, если подавился и некому оказать помощь, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Новости Беларуси. Какие меры предпринять, если подавился и некому оказать помощь, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Анна Рубан, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент:
Если вы можете дышать, попытайтесь откашляться.
Кашель только поможет вашему состоянию.
Если кашлять вы не можете, вдохнуть воздух не можете, надо быстро подойти к стулу или к спинке кресла, наклониться на них, нажать спинкой стула на подреберье, то есть, эпигастральную область, достать головой практически до сиденья, и в этот момент, нажав на спинку стула, сделать сильный выдох.
Если рядом нет спинки стула, можно найти какую-то замену.
Возьмите, обнимите себя, свою грудную клетку и, помогая себе сделать сильный выдох руками, его произведите.
Можно принять такое положение, как будто вы пытаетесь отжаться: приподняв при этом голову, резко отпустить руки.
Ваше тело, ваша грудь упадёт на пол, помогая, тем самым, сделать сильный выдох.
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