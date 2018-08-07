Что делать, если подавился. 3 способа помочь себе

Новости Беларуси. Какие меры предпринять, если подавился и некому оказать помощь, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Анна Рубан, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент:

Если вы можете дышать, попытайтесь откашляться. Кашель только поможет вашему состоянию. Если кашлять вы не можете, вдохнуть воздух не можете, надо быстро подойти к стулу или к спинке кресла, наклониться на них, нажать спинкой стула на подреберье, то есть, эпигастральную область, достать головой практически до сиденья, и в этот момент, нажав на спинку стула, сделать сильный выдох.

Если рядом нет спинки стула, можно найти какую-то замену. Возьмите, обнимите себя, свою грудную клетку и, помогая себе сделать сильный выдох руками, его произведите.

Можно принять такое положение, как будто вы пытаетесь отжаться: приподняв при этом голову, резко отпустить руки.