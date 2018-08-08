Рассказываем, что пить для красивого загара: как сделать воду вкуснее и почему нельзя кофе

Новости Беларуси. 14 800 000. Столько результатов выдаёт поисковик на запрос «продукты и загар». То есть, насчёт того, что съесть, чтобы получить после пляжа красивый оттенок кожи – рекомендаций множество.

А вот о том, что пить, чтобы и хорошему загару способствовать, и организму не навредить, информации меньше, и она достаточно разрозненна. Попробуем объединить данные. Что пить Во-первых, пить во время загорания надо, в принципе. Когда мы долго лежим под солнцем, начинаем потеть, терять влагу. Что и, в целом, не полезно, и, в частности, на кожу влияет – она сохнет, начинает шелушиться – какой уж тут красивый загар надолго. Чтобы не давать организму обезвоживаться, на пляже рекомендуют пить в 1,5 раза больше, чем обычно – простой чистой воды, без газа. Или каждые полчаса выпивать по стаканчику (150-200 мл). Что и как пить в жару, чтобы не навредить организму. Советы биолога и простой рецепт

Можно сделать эту водичку более вкусной и дополнительно полезной. Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:

Добавьте в бутылочку с водой каплю эфирного масла апельсина сладкого. Это придаст вкуса, к тому же апельсин способствует красивому загару. Ещё загар лучше ложится, если пить морковный и апельсиновый соки. Но только свежевыжатые, натуральные, без подсластителей. Почему именно морковь и апельсин?

Если говорить очень упрощённо, бета-каротин в овоще способствует загару, витамин С во фрукте его выравнивает и закрепляет. Причём, именно соки быстрее усваиваются. Лень их делать – эфирное масло в помощь. Бутылку, в которую вы нальёте его и воду, перед тем, как пить, нужно хорошо встряхнуть – чтобы жидкость и масло перемешались. Если вы будете делать это в пластиковой таре, учтите, что не стоит хранить смесь более суток, чтобы в воду не переходили вредные компоненты пластика. Что не пить Откажитесь от кофе и спиртного. Они обладают мочегонным эффектом, то есть, во время загорания процесс потери влаги ещё более ускорится. Можно, конечно, запивать эти напитки большим количеством воды, но вы же на пляж пришли не для того, чтобы бесконечно в туалет бегать?

Алкоголь и загар – смертельное сочетание? Если вы пьёте спиртное под жарким солнцем, это может привести к раку кожи. Таковы данные исследований шведских и итальянских учёных. Ева Негри, соавтор исследований:

Мы знаем, что при наличии ультрафиолетового излучения употребление алкоголя может изменить способность организма давать нормальный иммунный ответ. Это может привести к значительно большему повреждению клеток, и впоследствии вызвать рак кожи. Предполагаемая цепочка такова: этанол трансформируется в ацетальдегид, он повышает чувствительность кожи к свету. И та генерирует молекулы, вредящие клеткам, в итоге закончиться это может онкологией. Пейте и загорайте с умом. И обойдётесь без неприятных последствий!