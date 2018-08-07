«Ни в коем случае, не переворачивайте детей и не трясите за ноги». 4 способа помочь человеку, который подавился

Анна Рубан, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент: Есть три варианта выбивания инородных тел с помощью другого человека. Первый вариант – так называемый эффект Буратино – необходимо пострадавшего перевернуть вниз головой. Его необходимо уложить на спинку стула или кресла, и после этого сделать несколько ударов между лопаток.

Что касается маленьких детей, ни в коем случае, не переворачивайте их и не трясите за ноги. У детей – очень нежный связочный аппарат. Вы можете повредить связки ног, вы можете повредить зону шейного отдела позвоночника. Второй способ носит название «метод американских полицейских». Пациент стоит перед помогающим человеком. Помогающий берёт пациента за плечи и с силой ударяет его о свою грудь. Конечно, этот способ более приемлем для мужчин. «Способ Буратино» имеет вероятность оказания помощи в 30% случаев, «метод американских полицейских» поможет в 40% случаев.

А наиболее эффективным является метод Геймлиха.

Спасатель становится за пострадавшим, сжимает одну руку в кулак, укладывает этот кулак в зону между пупком и рёбрами пациента, нажимает второй рукой и делает резкий толчок на себя вверх.