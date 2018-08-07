«Ни в коем случае, не переворачивайте детей и не трясите за ноги». 4 способа помочь человеку, который подавился
Новости Беларуси. Как правильно помочь человеку, который подавился, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Анна Рубан, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент:
Есть три варианта выбивания инородных тел с помощью другого человека. Первый вариант – так называемый эффект Буратино – необходимо пострадавшего перевернуть вниз головой. Его необходимо уложить на спинку стула или кресла, и после этого сделать несколько ударов между лопаток.
Что касается маленьких детей, ни в коем случае, не переворачивайте их и не трясите за ноги. У детей – очень нежный связочный аппарат. Вы можете повредить связки ног, вы можете повредить зону шейного отдела позвоночника. Второй способ носит название «метод американских полицейских». Пациент стоит перед помогающим человеком. Помогающий берёт пациента за плечи и с силой ударяет его о свою грудь. Конечно, этот способ более приемлем для мужчин. «Способ Буратино» имеет вероятность оказания помощи в 30% случаев, «метод американских полицейских» поможет в 40% случаев.
А наиболее эффективным является метод Геймлиха.
Спасатель становится за пострадавшим, сжимает одну руку в кулак, укладывает этот кулак в зону между пупком и рёбрами пациента, нажимает второй рукой и делает резкий толчок на себя вверх.
Этот толчок должен повториться 5 раз.
В этот момент пациент должен делать содружественные выдохи. Если пациент тучен, лежит на земле, вы не можете его поднять, вы можете оказывать ему помощь и в таком состоянии. Когда пациент лежит на спине, вы укладываете руки – кулак и сверху рука – на ту же самую область.
И пытаетесь в подреберье делать несколько резких движений.
Что делать, если подавился. 3 способа помочь себе