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Сколько раз в год нужно проверять сердце и как?

28 декабря 2021 13:39
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».  

Юлия Артюх, СТВ:  
Ежегодно мы все проходим какие-то профосмотры, но сердце, самый важный орган, каких-то специфических моментов мы не включаем в свой план. Допустим, сделать УЗИ или ЭКГ. Как вы считаете, в каком-то определенном возрасте надо заботиться о сердце? Есть рекомендация по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний? Как с этим самым важным, жизненно необходимым органом нам поступать?  

Сколько раз в год нужно проверять сердце и как?-1

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ Кардиология”»:  
Я бы рекомендовал хотя бы раз сделать эхокардиографию в период 20 лет, чтобы знать, что у вас нет врожденных пороков сердца, потому что бывают двустворчатые клапаны, пролапс митрального клапана. Хотя бы один раз необходимо сделать. В дальнейшем, если никаких нет симптомов, можно просто выполнять ЭКГ. Прийти к терапевту, чтобы он послушал вас, послушал вашу аускультативную картину, нет ли дополнительных шумов. Он уже тогда примет решение. А что касается профилактики, то надо смолоду беречь себя. Понимать, что здоровье легко потерять, а восстановить довольно тяжело. Поэтому активный образ жизни, умеренность в питании, правильное питание, не курить – это стандартные рекомендации, которые мы часто слышим, но не всегда прислушиваемся. Но они действительно эффективны и помогут сохранить долголетие, активный образ жизни в дальнейшем.  

Юлия Артюх:  
А какие симптомы? Заболело сердце? Иногда даже не понимаешь, точно ли сердце болит. Или одышка, тахикардия? На какие симптомы стоит обратить внимание?  

Сколько раз в год нужно проверять сердце и как?-4

Сергей Спиридонов:  
Нет универсального симптома, который говорит, что у вас болит сердце. Наиболее распространенные симптомы – это нарушение ритма, боль за грудиной, появление одышки, наличие артериальной гипертензии, высокое давление, которое может сигнализировать о нарушениях работы сердца, на которые следует обращать внимание.  

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# Медицина # Здоровье # Сергей Спиридонов # Юлия Артюх # Фотофакт

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