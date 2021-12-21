Симптомы есть, а заболевания нет. Расстройство, при котором стоит обратиться к психотерапевту

Наша психика и тело неразделимы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, соматоформное расстройство встречается у каждого четвертого пациента, которые приходят к специалистам общего профиля. Человек испытывает реальные симптомы несуществующей у него болезни. Конечно, они не опасны для жизни, но значительно ухудшают ее качество.

Екатерина Захарьева, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Есть два больших фактора, которые приводят к нарушению вегетативной нервной системы. Первый – это наследственность и особенности характера. Второе – это внешние стрессовые факторы, то есть различные стрессовые ситуации на работе, сложности в семейных взаимоотношениях, конфликты между друзьями. То есть все эти факторы могут привести к дисбалансу вегетативной нервной системы. Тогда человека начинают беспокоить симптомы, как будто болен орган. Однако когда человек идет к специалисту и обследуется, оказывается, что органы здоровы. Или их повреждения не настолько значительны, чтобы объяснить состояние человека. Человек начинает не доверять врачам, потому что симптомы есть, но болезнь найти не могут.

В таком случае стоит немедленно обратиться к психотерапевту. Неприятные симптомы смогут уйти только после восстановления работы нервной системы. Наиболее склонными к соматоформному расстройству считаются пациенты, которые подавляют свои эмоции. Зачастую такая проблема встречается у пожилых людей, их жалобы и постоянные походы к врачам оказываются поводом напомнить о себе родственникам.

Екатерина Захарьева:

Можно разделить это заболевание на несколько видов. Первый – это с поражением сердечно-сосудистой системы, когда человека беспокоят различные боли в области сердца, ощущение сердцебиения. Это может быть с задействованием желудочно-кишечного тракта. Как верхнего, так и нижних отделов. Тогда на первый план будут выходить различные боли в желудке, кишечнике, вздутие, боли по ходу пищевода.

Первым шагом к выздоровлению будет прохождение общего обследования. И только после того, как будет видно, что патологий не выявлено, ваш психотерапевт сможет приступить к лечению.