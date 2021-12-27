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Хирургу можно оперировать родственников? Отвечает известный белорусский кардиолог

27 декабря 2021 10:15
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».  

Юлия Артюх, СТВ:  
Если случается что-то с родственником, хирургу разрешают его оперировать или есть запреты?  

Хирургу можно оперировать родственников? Отвечает известный белорусский кардиолог-1

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ Кардиология”»:  
Никаких таких запретов нет, но мы должны понимать, что это очень большая эмоциональная нагрузка на человека. А хирург должен быть, я считаю, роботом. Он должен выполнять без всяких эмоциональных переживаний, делать то, что он должен сделать.  

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# Медицина # Здоровье # Сергей Спиридонов # Юлия Артюх # Фотофакт

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