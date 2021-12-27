Хирургу можно оперировать родственников? Отвечает известный белорусский кардиолог

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».
Юлия Артюх, СТВ:
Если случается что-то с родственником, хирургу разрешают его оперировать или есть запреты?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».
Юлия Артюх, СТВ:
Если случается что-то с родственником, хирургу разрешают его оперировать или есть запреты?
Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:
Никаких таких запретов нет, но мы должны понимать, что это очень большая эмоциональная нагрузка на человека. А хирург должен быть, я считаю, роботом. Он должен выполнять без всяких эмоциональных переживаний, делать то, что он должен сделать.
Из чего делают биологический клапан для сердца? Узнали у хирурга – подробнее здесь.