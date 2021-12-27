Из чего делают биологический клапан для сердца? Узнали у хирурга

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».
Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:
Пока сердце будет остановлено. Только что сокращалась, а уже линия сердца перестала сокращаться, поэтому сейчас функции сердца и контроль всех жизненно важных процессов, метаболизма берет на себя Роман Геннадьевич, он за аппаратом искусственного кровообращения.
Юлия Артюх, СТВ:
Какой клапан будем ставить?
Сергей Спиридонов:
Это биологический клапан, сделанный из ксеноперикарда курпного рогатого скота.
Юлия Артюх:
То есть это не пластмасса, не железо.
Сергей Спиридонов:
Сами створки сделаны из этого, а кольцо сделано из пластмассы, из железа. У разных производителей по-разному.
«Большой пропасти я не увидел». Этот врач был на стажировках в Германии и США и вот что говорит о медицине в Беларуси – подробнее здесь.