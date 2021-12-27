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Из чего делают биологический клапан для сердца? Узнали у хирурга

27 декабря 2021 09:27
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».  

Из чего делают биологический клапан для сердца? Узнали у хирурга-1

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ Кардиология”»:  
Пока сердце будет остановлено. Только что сокращалась, а уже линия сердца перестала сокращаться, поэтому сейчас функции сердца и контроль всех жизненно важных процессов, метаболизма берет на себя Роман Геннадьевич, он за аппаратом искусственного кровообращения.  

Юлия Артюх, СТВ:  
Какой клапан будем ставить?  

Сергей Спиридонов:  
Это биологический клапан, сделанный из ксеноперикарда курпного рогатого скота.  

Юлия Артюх:  
То есть это не пластмасса, не железо.  

Сергей Спиридонов:  
Сами створки сделаны из этого, а кольцо сделано из пластмассы, из железа. У разных производителей по-разному.  

«Большой пропасти я не увидел». Этот врач был на стажировках в Германии и США и вот что говорит о медицине в Беларуси – подробнее здесь.  

# Медицина # Здоровье # Сергей Спиридонов # Юлия Артюх # Фотофакт

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