Из чего делают биологический клапан для сердца? Узнали у хирурга

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:

Пока сердце будет остановлено. Только что сокращалась, а уже линия сердца перестала сокращаться, поэтому сейчас функции сердца и контроль всех жизненно важных процессов, метаболизма берет на себя Роман Геннадьевич, он за аппаратом искусственного кровообращения.

Юлия Артюх, СТВ:

Какой клапан будем ставить?

Сергей Спиридонов:

Это биологический клапан, сделанный из ксеноперикарда курпного рогатого скота.

Юлия Артюх:

То есть это не пластмасса, не железо.

Сергей Спиридонов:

Сами створки сделаны из этого, а кольцо сделано из пластмассы, из железа. У разных производителей по-разному.