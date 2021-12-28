Три раза! Как хирурги обрабатывают руки перед операцией?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».
Юлия Артюх, СТВ:
Я вижу, какой-то особый ритуал мытья рук.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».
Юлия Артюх, СТВ:
Я вижу, какой-то особый ритуал мытья рук.
Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:
Нет, это стандарт обработки рук хирургов. Разработанный европейскими рекомендациями и наши белорусские рекомендации. Все стандартно, чтобы все хирурги мыли одинаково.
Юлия Артюх:
Сколько раз?
Сергей Спиридонов:
Три раза мы моем, сейчас будем обрабатывать растворами антисептиков 5 минут. У меня руки сейчас будут стерильными, мне трогать ничего уже нельзя. Это очень важно. Инфекционные осложнения в любой хирургической клинике – это беда. Поэтому белье у нас одноразовое. Мы его используем и сразу утилизируем. Довольно серьезно мы к этому подходим.
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