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Три раза! Как хирурги обрабатывают руки перед операцией?

28 декабря 2021 13:38
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”».  

Юлия Артюх, СТВ:  
Я вижу, какой-то особый ритуал мытья рук.  

Три раза! Как хирурги обрабатывают руки перед операцией?-1

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ Кардиология”»:  
Нет, это стандарт обработки рук хирургов. Разработанный европейскими рекомендациями и наши белорусские рекомендации. Все стандартно, чтобы все хирурги мыли одинаково.  

Юлия Артюх:  
Сколько раз?  

Сергей Спиридонов:  
Три раза мы моем, сейчас будем обрабатывать растворами антисептиков 5 минут. У меня руки сейчас будут стерильными, мне трогать ничего уже нельзя. Это очень важно. Инфекционные осложнения в любой хирургической клинике – это беда. Поэтому белье у нас одноразовое. Мы его используем и сразу утилизируем. Довольно серьезно мы к этому подходим.  

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# Медицина # общество # Сергей Спиридонов # Юлия Артюх # Фотофакт

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