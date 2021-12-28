Три раза! Как хирурги обрабатывают руки перед операцией?

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:

Нет, это стандарт обработки рук хирургов. Разработанный европейскими рекомендациями и наши белорусские рекомендации. Все стандартно, чтобы все хирурги мыли одинаково.

Юлия Артюх:

Сколько раз?

Сергей Спиридонов:

Три раза мы моем, сейчас будем обрабатывать растворами антисептиков 5 минут. У меня руки сейчас будут стерильными, мне трогать ничего уже нельзя. Это очень важно. Инфекционные осложнения в любой хирургической клинике – это беда. Поэтому белье у нас одноразовое. Мы его используем и сразу утилизируем. Довольно серьезно мы к этому подходим.