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Владимир Караник: по некоторым регионам видим подъёмы, это закономерное развитие эпидемиологического процесса

17 апреля 2020 17:05
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Новости Беларуси. 17 апреля в Минздраве сообщили, что при любом развитии ситуации препараты для оказания помощи пациентам с COVID-19 есть в полном объеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник: по некоторым регионам видим подъёмы, это закономерное развитие эпидемиологического процесса-1

В министерстве отметили, что в стране ежедневно берется 5500 тестов. Для этого задействованы 24 лаборатории.

Владимир Караник: по некоторым регионам видим подъёмы, это закономерное развитие эпидемиологического процесса-4

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
По некоторым регионам, как по Витебску, есть ощущение, что заболеваемость вышла на плато и мы пик уже прошли, дальше будет наблюдаться снижение. По некоторым регионам мы видим подъемы, и это закономерное развитие эпидемиологического процесса.

Главное, что мы не видим экспоненциального роста. Стремительного, лавинообразного роста, который вызывает перегрузку системы здравоохранения. Вот эта работа с контактами, изоляция контактов и выявление и изоляция инфицированных пациентов позволяет обеспечить все-таки сдержанней пик процесса, он остается в рамках ресурсных возможностей системы.

Владимир Караник: по некоторым регионам видим подъёмы, это закономерное развитие эпидемиологического процесса-7

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# Коронавирус # Здоровье # Владимир Караник # Фотофакт

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