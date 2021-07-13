«Влияет на структуру роговицы». Чем ещё полезна гиалуроновая кислота для глаз и как проводится процедура?

Гиалуроновая кислота сегодня один из самых популярных препаратов в эстетической медицине. Гиалуронат участвует практически во всех биологических процессах организма, поэтому его роль для здоровья неоценима. В офтальмологии при недостатке этого важного компонента происходит нарушение стабильности слезной пленки и разрушается структура роговицы.

Дарья Гвоздь, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»: Раствор гиалуроновой кислоты применяется при следующих заболеваниях: при болезни «сухого глаза», наличии сопутствующей патологии, заболеваниях щитовидной железы, травматологических заболеваниях, приеме антигипертензивных препаратов, на фоне приема антиглаукомных капель, компьютерном синдроме, лагофтальме, перенесенных инфекционных заболеваниях глаза, в том числе после перенесенного кератита.

Для купирования симптомов часто используют слезозаменяющие растворы с гиалуроновой кислотой, однако такие капли не всем приносят длительный комфорт. Их приходится использовать от трех до восьми раз ежедневно.

Дарья Гвоздь:

Новым методом лечения в офтальмологии является применение однопроцентного низкомолекулярного натрия гиалуроната. Благодаря чему стабилизирует слезную пленку и препятствует ее повышенному испарению. Благодаря этому пациент испытывает уменьшенное чувство рези в глазу, дискомфорт, облегчение роговичных симптомов. Также гиалуроновая кислота благоприятно влияет на структуру роговицы и после перенесенных воспалительных заболеваний может восстанавливать ее структуру и уменьшать степень помутнения передней поверхности глаза, благодаря чему может повышаться острота зрения.