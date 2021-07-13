«Влияет на структуру роговицы». Чем ещё полезна гиалуроновая кислота для глаз и как проводится процедура?
Гиалуроновая кислота сегодня один из самых популярных препаратов в эстетической медицине. Гиалуронат участвует практически во всех биологических процессах организма, поэтому его роль для здоровья неоценима. В офтальмологии при недостатке этого важного компонента происходит нарушение стабильности слезной пленки и разрушается структура роговицы.
Дарья Гвоздь, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»:
Раствор гиалуроновой кислоты применяется при следующих заболеваниях: при болезни «сухого глаза», наличии сопутствующей патологии, заболеваниях щитовидной железы, травматологических заболеваниях, приеме антигипертензивных препаратов, на фоне приема антиглаукомных капель, компьютерном синдроме, лагофтальме, перенесенных инфекционных заболеваниях глаза, в том числе после перенесенного кератита.
Для купирования симптомов часто используют слезозаменяющие растворы с гиалуроновой кислотой, однако такие капли не всем приносят длительный комфорт. Их приходится использовать от трех до восьми раз ежедневно.
Дарья Гвоздь:
Новым методом лечения в офтальмологии является применение однопроцентного низкомолекулярного натрия гиалуроната. Благодаря чему стабилизирует слезную пленку и препятствует ее повышенному испарению. Благодаря этому пациент испытывает уменьшенное чувство рези в глазу, дискомфорт, облегчение роговичных симптомов. Также гиалуроновая кислота благоприятно влияет на структуру роговицы и после перенесенных воспалительных заболеваний может восстанавливать ее структуру и уменьшать степень помутнения передней поверхности глаза, благодаря чему может повышаться острота зрения.
Раствор гиалуроновой кислоты вводится под слизистую оболочку глаза поверхностно, саму процедуру часто сравнивают с укусом комара – она совсем безболезненна и не требует дополнительного обезболивания. В течение суток может появиться чувство небольшого дискомфорта, который вскоре проходит.
Дарья Гвоздь:
После процедуры пациент может самостоятельно водить машину, выполнять свои трудовые обязанности и надевать контактные линзы. Эффект после первой процедуры может сохраняться до пяти дней. Согласно утвержденной инструкции Министерства здравоохранения Республики Беларусь, количество инъекций составляет от трех до пяти штук. После курса лечения результат может сохраняться в течение нескольких месяцев и может быть выполнен повторно при появлении роговичных симптомов. То есть если пациент снова испытывает чувство рези, дискомфорта, повышенную утомляемость, ему может быть повторен курс инъекций гиалуроновой кислоты.
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