«Если куда-то уезжаем, мы используем всегда SPF-50 и выше». Как правильно загорать?

Красивый, ровный загар – мечта каждой женщины, но, чтобы сохранить молодость кожи, принимать солнечные ванны нужно с осторожностью.

Игорь Мишута, хирург-онколог, пластический хирург:

Загар нам дает активную выработку витамина D, а он отвечает за наш иммунитет. Поэтому вы можете заметить, что люди намного чаще болеют, когда у нас идет недостаток солнечного света. Поэтому все хорошо в меру, загар тоже очень полезен. Если вы отправляетесь куда-то на отдых, то рекомендуют загорать при рассеянном свете. Считается, что самый полезный загар – это когда вы принимаете ванны, когда вы плаваете. Этот загар ровно ложится на кожу и он относительно полезен для человека. Полезно находиться на улице до 10 утра и после 17 часов.

Чтобы получить «тонирующий» эффект, вовсе необязательно целый день плавиться под палящим солнцем. Загар в тени не менее эффективен, и куда более безопасен. Без опаски греться на солнце позволит защитный крем. Он никак не помешает коже темнеть, но значительно ограничит опасный ультрафиолет и не даст солнцу пересушить кожу.

Наталья Мишута, врач-косметолог, дерматолог:

Мы всегда должны пользоваться солнцезащитным кремом. SPF-30 используется в зимнее время или его можно использовать летом, если находимся в наших широтах. Если куда-то уезжаем, мы используем всегда SPF-50 и выше. Мы должны соблюдать объем наносимого продукта. На лицо рекомендуется 1,5 мл, на тело – 30 мл.

В составе крема желательны витамины A, E и пантенол. Не забываем, что защиту нужно обновлять каждые 2 часа, и наносить снова после купания в бассейне или море. Очищению кожи после загара также стоит уделить особое внимание. И воды недостаточно! Предпочтение лучше отдать средствам с мягким очищающим эффектом, чтобы хорошенько смыть морскую соль и остатки старого крема. Наталья Мишута:

Когда мы приезжаем на отдых, нам предлагают пройти банные процедуры, сделать скрабирование тела для того, чтобы загар лучше ложился. На самом деле мы можем получить сильнейший ожог. Поэтому нужно подумать, стоит ли нам это делать. Если вы все-таки решитесь это сделать, сделайте за две недели до загара. Уход не должен быть агрессивным. Можно сделать скрабы, обертывание, также хорошо подготовить кожу микротоковой терапией и мезотерапией.

Не секрет: самый ровный загар ложится после активных занятий на солнце: игры на пляже и даже танцы придадут смуглость коже куда быстрее, чем переворачивания на шезлонге каждые 10 минут.

Помочь организму с выработкой меланина может правильное меню. Включите в рацион морковь, персики, дыню или красное мясо – и скорость загара вас приятно удивит.

Наталья Мишута:

В каждом смартфоне есть приложение «Погода». В этом приложении мы можем найти показатель ультрафиолетового индекса. Если он равен от 0 до 2, солнцезащитным кремом можно не пользоваться. Если он составляет от 3 или до 7 – обязательно наносим солнцезащитный крем 50 и выше, обновляем его каждые два часа, когда мы находимся на свежем воздухе. Если он содержит 7 и выше, мы должны подумать, стоит ли нам выходить на улицу и если мы выходим, обязательно подумать об одежде, которой мы будем защищать свою кожу.

Если вы получили ожог кожи, нужно использовать препараты, в состав которых входит декспантенол. Ни в коем случае не нужно использовать сметану или любые кисломолочные продукты, потому что вы можете занести инфекцию. Солнце – настоящий стимулятор появления родинок и пигментации. Если у вас на теле их в избытке, загорать вовсе не рекомендуется. Кроме того, чрезмерный загар чреват не только ожогами, но и активацией процессов старения и повышением риска возникновения меланомы. Вот почему на свой тип кожи стоит обратить особое внимание.

Игорь Мишута:

Множественные папилломы, бородавки, потому что кожа становится уязвимой. На коже, когда она нарушена, подверглась солнечным ожогам, появляются эти вещи намного чаще. Если вы видите, что появилось какое-то новообразование, которое начинает быстро расти, приносит дискомфорт, оно асимметричное, многоцветное, чем-то может напоминать чернильную кляксу либо амебу – это в большинстве случаев, хотя не всегда так бывает, сразу же вы должны записаться к онкологу, онкодерматологу, прийти и показаться.