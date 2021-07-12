«Он упал – посыпались шарики ртути». Что делать, если разбился градусник?

Мы с детства слышали о том, что с градусником нужно обращаться очень аккуратно, потому что он содержит ртуть, которая опасна для человека. Но градусник – не единственный предмет из этой серии. Столь опасное вещество встречается даже в энергосберегающих лампах. Но разбиваются чаще всего первые.

Татьяна Чеснович:

Как-то в детстве я нечаянно разбила градусник. Он лежал на верхней полке, я не дотянулась, он упал – посыпались шарики ртути. Я очень испугалась, сразу позвала маму. Она начала все это собирать фольгой в баночку. Потом мы проветрили весь дом, а эту баночку с ртутью отнесли в отделение МЧС.

Правило первое, если вы разбили градусник – не паникуйте. Второе – ни в коем случае не пытайтесь собрать ртуть с помощью пылесоса. А вот что необходимо сделать – так это вывести из комнаты людей. Затем открыть окна на проветривание, при этом не устраивая сквозняк.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Затем необходимо подготовиться: взять банку с плотно закрывающейся крышкой, кисточку, конверт, резиновую грушу и лейкопластырь. Затем приступить к сбору шариков ртути. Первые, самые крупные шарики мы сможем собрать с помощью кисточки в конверт.

Собрать более мелкие шарики ртути поможет резиновая груша, а те, что собрать не удалось, можно убрать с помощью лейкопластыря. Анастасия Швайбович:

После данной процедуры необходимо все, что вы собрали сложить в банку и закрыть плотной крышкой. Затем провести влажную уборку помещения. Для этого используем раствор марганцовки либо мыльно-щелочной раствор.

После уборки проветриваем помещение. Вопрос, ответ на который знает далеко не каждый: что делать с банкой, в которой находятся шарики ртути?

Анастасия Швайбович:

Необходимо позвонить по телефону 101 или 112 и диспетчер службы спасения подскажет, где в вашем районе можно ее сдать. Если вдруг так случится, что вы встретите емкость с ртутью на улице, нельзя проходить мимо. Пары вещества ядовиты, необходимо сообщить о случившемся в службу спасения по телефону 101 или 112.