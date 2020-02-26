«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?

Тюльпаны, сладости, подарки. Невозможно представить 8 марта без этой романтической классики. Однако оригинальные презенты никто не отменял. Отличным сюрпризом для любимой станет путевка в санаторий «Ружанский». Помимо уникальных белорусских пейзажей, прекрасная половина будет в восторге от комплекса медицинских и бьюти-процедур. Одна из таких – укутывание.

Светлана Герасимович, врач санатория «Ружанский»:

Первый этап процедуры – это очищение и скрабирование кожи. Здесь идет отшелушивание омертвевших участков кожи, расширение пор для того, чтобы подготовить ко второму этапу: к увлажнению и нанесению маски.

Пациентку укладывают в капсулу. Включается инфракрасное тепло, чтобы более глубоко проникали микроэлементы.

После такого оздоровления специалисты рекомендуют отдохнуть за чашечкой травяного чая.

Самое время заняться кожей лица, ведь именно на ней холодный сезон оставляет неизгладимый отпечаток. Лилия Микутик, врач-косметолог санатория «Ружанский»:

Особой популярностью в данное время пользуются пилинги. Состав кислот обеспечит сужение пор, уменьшение секреции кожного сала, а также увлажнение, лифтинговый эффект, расправление мелких морщинок.

Закрепляет результат гирудотерапия. Проще говоря, лечение пиявками. Процедуре уже несколько тысяч лет, и она до сих пор актуальна. Геннадий Сысой, рефлексотерапевт санатория «Ружанский»:

С давних пор ими пользовались лучшие доктора. В отношении красоты пиявки использовали перед балами, сегодня как раз тот случай, чтобы это сделать для вас.

А еще пиявки – это настоящая панацея при лечении тромбоза артерий и вен, гастроэнтерологии и болезней сердечно-сосудистой системы. Маленькие кровопийцы буквально на глазах реанимируют кожу. После дозы здоровья в медицинских кабинетах, не будет лишним вспомнить и про макияж. Стать королевой любого бала помогут специалисты салона красоты «Первая леди». Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Женщины, приезжая к нам, могут уделить себе любимым внимание: сделать прическу, маникюр, педикюр, побыть у гинеколога, у косметолога и, в общем-то, преобразиться.

Как говорят девушки, новый образ обязательно нужно «выгулять». И в «Ружанском» с этим нет проблем. Экскурсии, творческие вечера, дискотеки и конечно, концерты. С уверенностью можно сказать – незамеченной не останется ни одна красавица.

Алеся Чабак, отдыхающая:

После проведенных SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин. Чувствую себя красивой, отдохнувшей женщиной. Уверена на 100%, что обязательно вернусь сюда вновь.

Кстати, в преддверии весны путевки в санаторий продаются по самой демократичной цене. Брестская область – Пружанский район – «Ружа хутор». Теперь вы точно знаете, где представительницы прекрасной половины становятся счастливыми. Осталось не забыть купить цветы.