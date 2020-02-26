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«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?

26 февраля 2020 08:37
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Тюльпаны, сладости, подарки. Невозможно представить 8 марта без этой романтической классики. Однако оригинальные презенты никто не отменял. Отличным сюрпризом для любимой станет путевка в санаторий «Ружанский». Помимо уникальных белорусских пейзажей, прекрасная половина будет в восторге от комплекса медицинских и бьюти-процедур. Одна из таких – укутывание.

«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?-1

Светлана Герасимович, врач санатория «Ружанский»:
Первый этап процедуры – это очищение и скрабирование кожи. Здесь идет отшелушивание омертвевших участков кожи, расширение пор для того, чтобы подготовить ко второму этапу: к увлажнению и нанесению маски.

«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?-4

Пациентку укладывают в капсулу. Включается инфракрасное тепло, чтобы более глубоко проникали микроэлементы.

«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?-7

После такого оздоровления специалисты рекомендуют отдохнуть за чашечкой травяного чая.

«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?-10

Самое время заняться кожей лица, ведь именно на ней холодный сезон оставляет неизгладимый отпечаток.

Лилия Микутик, врач-косметолог санатория «Ружанский»:
Особой популярностью в данное время пользуются пилинги. Состав кислот обеспечит сужение пор, уменьшение секреции кожного сала, а также увлажнение, лифтинговый эффект, расправление мелких морщинок.

«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?-13

Закрепляет результат гирудотерапия. Проще говоря, лечение пиявками. Процедуре уже несколько тысяч лет, и она до сих пор актуальна.

Геннадий Сысой, рефлексотерапевт санатория «Ружанский»:
С давних пор ими пользовались лучшие доктора. В отношении красоты пиявки использовали перед балами, сегодня как раз тот случай, чтобы это сделать для вас.

«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?-16

А еще пиявки – это настоящая панацея при лечении тромбоза артерий и вен, гастроэнтерологии и болезней сердечно-сосудистой системы. Маленькие кровопийцы буквально на глазах реанимируют кожу.

После дозы здоровья в медицинских кабинетах, не будет лишним вспомнить и про макияж. Стать королевой любого бала помогут специалисты салона красоты «Первая леди».

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Женщины, приезжая к нам, могут уделить себе любимым внимание: сделать прическу, маникюр, педикюр, побыть у гинеколога, у косметолога и, в общем-то, преобразиться.

«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?-19

Как говорят девушки, новый образ обязательно нужно «выгулять». И в «Ружанском» с этим нет проблем. Экскурсии, творческие вечера, дискотеки и конечно, концерты. С уверенностью можно сказать – незамеченной не останется ни одна красавица.

«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?-22

Алеся Чабак, отдыхающая:
После проведенных SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин. Чувствую себя красивой, отдохнувшей женщиной. Уверена на 100%, что обязательно вернусь сюда вновь.

«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?-25

Кстати, в преддверии весны путевки в санаторий продаются по самой демократичной цене. Брестская область – Пружанский район – «Ружа хутор». Теперь вы точно знаете, где представительницы прекрасной половины становятся счастливыми. Осталось не забыть купить цветы.

«После проведённых SPA-выходных в «Ружанском» я чувствую на себе взгляды мужчин». Что подарить на 8 марта?-28

*На правах рекламы.

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