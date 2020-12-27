Помогают быстро сращивать кости. Учёные из БНТУ первыми в стране начали разрабатывать угловые пластины

Новости Беларуси. Белорусские ученые в 2020 году не даром тратили время. Нужно натереть не одну мозоль, чтобы соорудить угловую пластину из металла, изобрести лекарство от рака, не говоря уже об исследовании планеты и атмосферы по нашим приборам в космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
30 тысяч операций в год и никаких конкурентов. Ученые из БНТУ в этом году единственные в стране начали разрабатывать угловые пластины. Конструкции помогают быстро сращивать кости с минимальным повреждением мягких тканей. После регистрации (она займет два года) пластины поступят во все клиники нашей страны. Всего в научно-техническом парке производят больше 150 изделий для травматологии и ортопедии.
Владимир Уласевич, начальник участка медицинских изделий научно-технического парка БНТУ «Политехник»:
Для врачей очень упростится процесс установки этих пластин, так как они будут находиться на расстоянии от кости. Будет минимальное инструментальное сопровождение, которое будет универсально подходить для всех изделий разработанных. Изделия также будут применяться на всех участках кости тела человека.
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