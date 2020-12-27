Помогают быстро сращивать кости. Учёные из БНТУ первыми в стране начали разрабатывать угловые пластины

Новости Беларуси. Белорусские ученые в 2020 году не даром тратили время. Нужно натереть не одну мозоль, чтобы соорудить угловую пластину из металла, изобрести лекарство от рака, не говоря уже об исследовании планеты и атмосферы по нашим приборам в космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

30 тысяч операций в год и никаких конкурентов. Ученые из БНТУ в этом году единственные в стране начали разрабатывать угловые пластины. Конструкции помогают быстро сращивать кости с минимальным повреждением мягких тканей. После регистрации (она займет два года) пластины поступят во все клиники нашей страны. Всего в научно-техническом парке производят больше 150 изделий для травматологии и ортопедии.