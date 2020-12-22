«Это же не тест на беременность, что раз и определил». Профессор БГМУ предположил, сколько белорусов уже переболели коронавирусом
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, сколько белорусов по его мнению уже переболели коронавирусом.
Вадим Щеглов, ведущий:
Сейчас говорят в основном о коронавирусной инфекции. Как вы считаете как специалист, какое количество людей в Беларуси уже переболело? Не считая официальной статистики.
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Я думаю, что где-то около 10 %, но не больше. Не больше, хотя вокруг каждого из нас большое количество знакомых, друзей. Я не владею такой информацией, такие исследования не проводились. Санэпидслужба, возможно, ведет. Выборка достаточно большая уже, можно сказать, но специальных таких исследований не было проведено.
Но, судя по заболеваемости, которая существует в настоящее время, на наших неполных 10 миллионов посчитайте, сколько в день прибавляется. Но это, думаю, даже не половина того, что на самом деле происходит. Потому что дети болеют часто бессимптомно.
Ну и, понимаете, это же не тест на беременность, что раз и определил, даже при малейшем подозрении. Мощности лабораторий достаточно большие развернуты. И все лаборатории, которые ПЦР-лаборатории, работают, причем в три-четыре смены, день и ночь, но все равно очередь создается. И не каждый человек захотел провериться, и он это может сделать сегодня. Даже заболевший. Поэтому не все диагностируется, к сожалению.
Правда ли, что дети – самые опасные распространители коронавируса? Мнение профессора-инфекциониста читайте здесь.