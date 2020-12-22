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«Это же не тест на беременность, что раз и определил». Профессор БГМУ предположил, сколько белорусов уже переболели коронавирусом

22 декабря 2020 13:35
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, сколько белорусов по его мнению уже переболели коронавирусом.

Вадим Щеглов, ведущий:
Сейчас говорят в основном о коронавирусной инфекции. Как вы считаете как специалист, какое количество людей в Беларуси уже переболело? Не считая официальной статистики.

«Это же не тест на беременность, что раз и определил». Профессор БГМУ предположил, сколько белорусов уже переболели коронавирусом-1

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Я думаю, что где-то около 10 %, но не больше. Не больше, хотя вокруг каждого из нас большое количество знакомых, друзей. Я не владею такой информацией, такие исследования не проводились. Санэпидслужба, возможно, ведет. Выборка достаточно большая уже, можно сказать, но специальных таких исследований не было проведено.

Но, судя по заболеваемости, которая существует в настоящее время, на наших неполных 10 миллионов посчитайте, сколько в день прибавляется. Но это, думаю, даже не половина того, что на самом деле происходит. Потому что дети болеют часто бессимптомно.

«Это же не тест на беременность, что раз и определил». Профессор БГМУ предположил, сколько белорусов уже переболели коронавирусом-4

Ну и, понимаете, это же не тест на беременность, что раз и определил, даже при малейшем подозрении. Мощности лабораторий достаточно большие развернуты. И все лаборатории, которые ПЦР-лаборатории, работают, причем в три-четыре смены, день и ночь, но все равно очередь создается. И не каждый человек захотел провериться, и он это может сделать сегодня. Даже заболевший. Поэтому не все диагностируется, к сожалению.

Правда ли, что дети – самые опасные распространители коронавируса? Мнение профессора-инфекциониста читайте здесь.

# Коронавирус # Здоровье # Сергей Жаворонок # Вадим Щеглов # Фотофакт

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