«Это же не тест на беременность, что раз и определил». Профессор БГМУ предположил, сколько белорусов уже переболели коронавирусом

Вадим Щеглов, ведущий: Сейчас говорят в основном о коронавирусной инфекции. Как вы считаете как специалист, какое количество людей в Беларуси уже переболело? Не считая официальной статистики.

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Я думаю, что где-то около 10 %, но не больше. Не больше, хотя вокруг каждого из нас большое количество знакомых, друзей. Я не владею такой информацией, такие исследования не проводились. Санэпидслужба, возможно, ведет. Выборка достаточно большая уже, можно сказать, но специальных таких исследований не было проведено.

Но, судя по заболеваемости, которая существует в настоящее время, на наших неполных 10 миллионов посчитайте, сколько в день прибавляется. Но это, думаю, даже не половина того, что на самом деле происходит. Потому что дети болеют часто бессимптомно.