Клапан сердца сделали белорусы. Сейчас проходят его испытания

Новости Беларуси. Белорусские ученые в 2020 году не даром тратили время. Нужно натереть не одну мозоль, чтобы соорудить угловую пластину из металла, изобрести лекарство от рака, не говоря уже об исследовании планеты и атмосферы по нашим приборам в космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Клапан сердца, сделанный тоже белорусами. Сейчас проходят его испытания. Во время изготовления жизненно необходимого элемента инженеры прошли больше 20 технологических этапов под контролем ведущих кардиологов нашей страны. Уникальное инновационное производство позволило ученым из БНТУ выпустить немало изделий для операций на сердце и сосудах.

Павел Лущик, заместитель генерального директора научно-технического парка БНТУ «Политехник‎»:

В следующем году уже, мы надеемся, он поступит на рынок Беларуси. Сам инновационный проект, в рамках которого разрабатываются изделия, направлен не только на импортозамещение, но и, конечно же, он еще и экспортоориентирован, потому что в таком объеме изделия необходимы и в России, и во всех странах ЕврАзЭС, и, конечно же, в Европе.

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