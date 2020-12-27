«В мире есть только 4 препарата для локальной химиотерапии. Один в США, два зарегистрированы у нас»

Новости Беларуси. Белорусские ученые в 2020 году не даром тратили время. Нужно натереть не одну мозоль, чтобы соорудить угловую пластину из металла, изобрести лекарство от рака, не говоря уже об исследовании планеты и атмосферы по нашим приборам в космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первую партию лекарств выпустили в 2020-м и передали в клиники. Препарат лечит глиобластому головного мозга, на третьей и четвертой стадии препятствует рецидивам, уничтожает опухолевые клетки. Отечественное производство подобных лекарств соответствует требованиям GMP, а сам препарат под патентной мировой защитой в 56 странах. Также прошли пилотные клинические исследования медикаментов для лечения рака желудка с поражением брюшной полости.

Павел Бычковский, директор РУП «Унитехпром БГУ‎»:

Сейчас в мире есть только четыре препарата для локальной химиотерапии. Один препарат в Соединенных Штатах Америки. Два препарата зарегистрированы у нас. И третий препарат в стадии прохождения клинических исследований. Поэтому у нас такой футбольный счет – 3:1. Американский аналог «Глиадел», который используется в клиниках Российской Федерации, стоит 13 тысяч 300 долларов. У нас препарат поступает в наши учреждения клинического профиля, приобретается за счет средств бюджета по государственному заказу где-то в пределах 300 долларов, потому что здесь препарат и разрабатывался при финансировании государства, и организация производства, при помощи государства и инновационного фонда Мингорисполкома создана производственная площадка.

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