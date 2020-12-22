Летальность снизилась, но инфекция продолжает распространяться. Как в Беларуси обстоят дела с ВИЧ?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, нужно ли считать ВИЧ приговором.
Вадим Щеглов, ведущий:
Когда это начиналось, многие понимали, что диагноз ВИЧ – это фактически приговор. Сегодня это достаточно успешно лечится?
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Да, существует сейчас достаточно большой арсенал лекарственных средств, которыми можно, как говорят, загнать вирус и не дать ему поднять голову – то есть до уровня неопределяемости. Если возникает резистентность к этим препаратам, устойчивость, мы другие препараты назначаем. Можно жить.
Вадим Щеглов:
И сколько человек?
Сергей Жаворонок:
В настоящее время большое количество людей получает такую терапию. Если они привержены – это значит «правильно поступают» – то можно очень долго жить. Конечно, это некоторое ущемление самого качества жизни, потому что препараты нужно принимать, у них есть какие-то противопоказания и побочные действия – тошнота и другие. Но эти препараты если правильно принимать, то летальность – это уже когда погибают – снизилась во много раз. То есть уже превалируют другие причины смерти, умер от другой какой-то причины, но не связанной с ВИЧ-инфекцией.
Но если на поздней стадии, то, к сожалению, туберкулез – это первое, что уносит наших пациентов, наших жителей, белорусов, в том числе которые рядом с нами проживают, которые получили когда-то инфекцию.
Конечно, это в прошлом многие наркоманы. Но в настоящее время эта инфекция перебросилась на половой путь передачи. А половой путь передачи – вы понимаете, что сифилисом не запугали, и вот ВИЧ не запугали. То есть это безусловный такой рефлекс на продление жизни. И, к сожалению, продолжает распространяться ВИЧ-инфекция, еще стабилизации большой нет.
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