Летальность снизилась, но инфекция продолжает распространяться. Как в Беларуси обстоят дела с ВИЧ?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, нужно ли считать ВИЧ приговором. Вадим Щеглов, ведущий:

Когда это начиналось, многие понимали, что диагноз ВИЧ – это фактически приговор. Сегодня это достаточно успешно лечится?

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Да, существует сейчас достаточно большой арсенал лекарственных средств, которыми можно, как говорят, загнать вирус и не дать ему поднять голову – то есть до уровня неопределяемости. Если возникает резистентность к этим препаратам, устойчивость, мы другие препараты назначаем. Можно жить. Вадим Щеглов:

И сколько человек?

Сергей Жаворонок:

В настоящее время большое количество людей получает такую терапию. Если они привержены – это значит «правильно поступают» – то можно очень долго жить. Конечно, это некоторое ущемление самого качества жизни, потому что препараты нужно принимать, у них есть какие-то противопоказания и побочные действия – тошнота и другие. Но эти препараты если правильно принимать, то летальность – это уже когда погибают – снизилась во много раз. То есть уже превалируют другие причины смерти, умер от другой какой-то причины, но не связанной с ВИЧ-инфекцией. Но если на поздней стадии, то, к сожалению, туберкулез – это первое, что уносит наших пациентов, наших жителей, белорусов, в том числе которые рядом с нами проживают, которые получили когда-то инфекцию.