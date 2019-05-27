Онколог рассказал, чем полезно и вредно солнце

С приходом тёплого сезона мы стараемся максимально «напиться» теплом и им напитаться, а также солнечным светом. С одной стороны, это вполне логично, но а с другой – у медиков на это другой взгляд.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера – Александр Гладышев.
Чем полезно и вредно солнце?
Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера:
Без солнечного света жизнь на земле невозможна и, в том числе, ультрафиолетовое излучение необходимо человеку для нескольких факторов. Ультрафиолет необходим для нормального синтеза витамина D, который участвует в формировании скелета человека. Кроме этого, небольшое количество ультрафиолета необходимо для нормального синтеза такого вещества, как коллаген, который залегает в глубоких слоях кожи, придаёт ей эластичность и молодость.
Третий момент – это психоэмоциональное состояние. Человек в солнечный день веселее, настроение приподнятое.
Что касается отрицательного воздействия ультрафиолета на организм человека, то одно из наиболее значимых – это повреждающее действие на кожу. Наиболее неприятный момент вызывается спектром Б, длина волны от 280 до 320 нанометров – это тот спектр ультрафиолета, который вызывает секрецию такого вещества как меланин, который предотвращает негативное воздействие солнечного света на нашу кожу.
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