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Онколог рассказал, чем полезно и вредно солнце

27 мая 2019 10:16
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С приходом тёплого сезона мы стараемся максимально «напиться» теплом и им напитаться, а также солнечным светом. С одной стороны, это вполне логично, но а с другой – у медиков на это другой взгляд.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера – Александр Гладышев.

Чем полезно и вредно солнце?

Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера:
Без солнечного света жизнь на земле невозможна и, в том числе, ультрафиолетовое излучение необходимо человеку для нескольких факторов. Ультрафиолет необходим для нормального синтеза витамина D, который участвует в формировании скелета человека. Кроме этого, небольшое количество ультрафиолета необходимо для нормального синтеза такого вещества, как коллаген, который залегает в глубоких слоях кожи, придаёт ей эластичность и молодость.

Третий момент это психоэмоциональное состояние. Человек в солнечный день веселее, настроение приподнятое.

Что касается отрицательного воздействия ультрафиолета на организм человека, то одно из наиболее значимых это повреждающее действие на кожу. Наиболее неприятный момент вызывается спектром Б, длина волны от 280 до 320 нанометров – это тот спектр ультрафиолета, который вызывает секрецию такого вещества как меланин, который предотвращает негативное воздействие солнечного света на нашу кожу.

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# Здоровье # Здоровье # Александр Гладышев # Фотофакт

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