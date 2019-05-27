Родинки: 5 изменений, которые должны насторожить

На что родинок стоит обратить внимание на родинках? Какие тревожные симптомы есть, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера:

К счастью или к сожалению, меланома та опухоль, которую чаще всего выявляет сам пациент. У него либо возникло что-то на коже – это 30%, в 70% она возникла уже на предшествующем фоне, изменения какие-то появились, это рост образования, появляется шелушение, кровоточивость, изменение окраски, более тёмная родинка стала, либо, наоборот, посветлела, либо, вообще, исчезла. Если на поверхности родинки растут волосы, они могут выпадать. Это те симптомы, которые однозначно должны насторожить пациентов.

Если молодой пациент, до 20 лет, если большое количество родинок на коже – это повод обратиться к специалисту для того, чтобы, по возможности, осмотреть кожные покровы и, при наличии подозрительных заболеваний, выявить их, и при необходимости излечить.

Как часто надо обследоваться?

Александр Гладышев:

Есть положение о диспансеризации, где ежегодно каждый гражданин должен пройти наблюдение. В ходе любого диспансерного осмотра у любого специалиста, любой специалист обязан провести параллельный онкологический осмотр. В него входит осмотр всех кожных покровов, осмотр видимых слизистых оболочек, осмотр волосистой части головы. Это всё входит в стандарт параллельного онкологического осмотра. Поэтому, даже без жалоб, любой гражданин нашей страны должен быть осмотрен специалистом.