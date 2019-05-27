Загар: а вы знаете свой фототип кожи?
Какие фитотипы кожи существуют, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера:
В зависимости от количества меланина в коже любого человека, мы делимся на шесть фототипов. Первый фототип – кельтский тип. Это наиболее северные люди. Совсем белая кожа, светлые волосы, голубые глаза, никогда не загорают, всегда получают солнечный ожог. Таким лицам противопоказано.
Следующий фототип – северно-европейский, нордический тип. Второй и третий фототип – это те типы кожи, к которым относимся, в основном, мы. Это тоже светловолосые люди, со светлым глазами, со светлой кожей. Мы уже можем немного загорать, но тем не менее кожа у нас обгорает, поэтому тоже должны с осторожностью пребывать на солнце.
Следующий фототип, в зависимости от географической зоны – среднеевропейский, средиземноморский, индонезийский либо азиатский.
И шестой фототип – негроидный тип, который никогда не сгорает. Они имеют тёмные глаза, сильно тёмную кожу. Людям с таким фототипом менее опасно быть на солнце, они защищены от вредного воздействия ультрафиолета. Шестой и пятый фототипы не получают солнечные ожоги.