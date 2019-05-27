Кому нельзя ходить в солярий?

Кому противопоказан солярий? Сколько можно его посещать? Узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера:

В соляриях используются фильтры для получения ультрафиолета. Все группы риска мы исключаем от посещения солярия.

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Второй момент – дети и подростки. До 19-20 лет инсоляция однозначно противопоказана, поэтому в европейских странах подростки и дети к солярию не допускаются. Фототипы кожи тоже нужно учитывать.

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Лица с гормональной перестройкой – нет. Солярий просто снимает термическое действие, не более того. Минимальное покраснение кожи, на этом процедуру надо прекращать.